Бійня в школі: учень у США застрелив 14 дітей та вчителя (відео)
Зловмисник також убив свою бабусю перед тим, як вчинити розстріл
Учень влаштував стрілянину біля школи в американському місті Ювалд, штат Техас. 14 дітей і викладач загинули, понад десять осіб постраждали. Про це повідомляє ABC News.
За словами губернатора штату Грега Еббота, 18-річний підозрюваний, учень середньої школи, також мертвий.
«Він жахливо і незбагненно застрелив 14 учнів і вбив вчителя», – сказав Ебботт.
14 students, teacher killed in shooting at #Uvalde, #Texas, elementary school, governor sayshttps://t.co/NuhDjL73wF pic.twitter.com/ROdWETeuYy— Josh Fitzpatrick (@JoshFitzWx) May 24, 2022
Підозрюваний також застрелив свою бабусю, перш ніж увійти в школу. Еббот сказав, що стрілець мав пістолет і, можливо, гвинтівку.
За словами інформованого джерела ABC, медики надають допомогу 13 школярам, двоє з них були госпіталізовані в місті Сан-Антоніо. Також, кульове поранення отримав 45-річний чоловік.
Кілька днів тому у школі в Німеччині сталася стрілянина: є поранені.
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