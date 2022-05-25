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    Бійня в школі: учень у США застрелив 14 дітей та вчителя (відео)

    Унаслідок стрілянини в Техасі більше десятка поранених - Бійня в школі: учень у США застрелив 14 дітей та вчителя (відео)
    Унаслідок стрілянини в Техасі більше десятка поранених
    фото: twitter.com/BillFOXLA

    Зловмисник також убив свою бабусю перед тим, як вчинити розстріл

    Учень влаштував стрілянину біля школи в американському місті Ювалд, штат Техас. 14 дітей і викладач загинули, понад десять осіб постраждали. Про це повідомляє ABC News.

    За словами губернатора штату Грега Еббота, 18-річний підозрюваний, учень середньої школи, також мертвий.

    «Він жахливо і незбагненно застрелив 14 учнів і вбив вчителя», – сказав Ебботт.

    Підозрюваний також застрелив свою бабусю, перш ніж увійти в школу. Еббот сказав, що стрілець мав пістолет і, можливо, гвинтівку.

    За словами інформованого джерела ABC, медики надають допомогу 13 школярам, двоє з них були госпіталізовані в місті Сан-Антоніо. Також, кульове поранення отримав 45-річний чоловік.

    Кілька днів тому у школі в Німеччині сталася стрілянина: є поранені.

    Раніше у церкві в США сталася стрілянина: є жертви.

    Нагадаємо, 14 травня стало відомо, що у США зловмисник розстріляв у супермаркеті людей.

    Раніше, 12 квітня у метро Нью-Йорка сталася стрілянина: багато поранених.

    Теги: росія окупанти США війна Україна чоловік окупація стрілянина #stoprussia
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    Бійня в школі: учень у США застрелив 14 дітей та вчителя (відео)