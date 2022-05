Бійня в школі: учень у США застрелив 14 дітей та вчителя (відео)

Учень влаштував стрілянину біля школи в американському місті Ювалд, штат Техас. 14 дітей і викладач загинули, понад десять осіб постраждали. Про це повідомляє ABC News.

За словами губернатора штату Грега Еббота, 18-річний підозрюваний, учень середньої школи, також мертвий.

«Він жахливо і незбагненно застрелив 14 учнів і вбив вчителя», – сказав Ебботт.

