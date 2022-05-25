Бійня в школі: учень у США застрелив 14 дітей та вчителя (відео)

Унаслідок стрілянини в Техасі більше десятка поранених

Зловмисник також убив свою бабусю перед тим, як вчинити розстріл

Учень влаштував стрілянину біля школи в американському місті Ювалд, штат Техас. 14 дітей і викладач загинули, понад десять осіб постраждали. Про це повідомляє ABC News.

За словами губернатора штату Грега Еббота, 18-річний підозрюваний, учень середньої школи, також мертвий.

«Він жахливо і незбагненно застрелив 14 учнів і вбив вчителя», – сказав Ебботт.

Підозрюваний також застрелив свою бабусю, перш ніж увійти в школу. Еббот сказав, що стрілець мав пістолет і, можливо, гвинтівку.

За словами інформованого джерела ABC, медики надають допомогу 13 школярам, двоє з них були госпіталізовані в місті Сан-Антоніо. Також, кульове поранення отримав 45-річний чоловік.

Кілька днів тому у школі в Німеччині сталася стрілянина: є поранені.

Раніше у церкві в США сталася стрілянина: є жертви.

Нагадаємо, 14 травня стало відомо, що у США зловмисник розстріляв у супермаркеті людей.

Раніше, 12 квітня у метро Нью-Йорка сталася стрілянина: багато поранених.