Японці обурилися розміщенням російських ракет на Курилах

Користувачі мережі вважають, що потрібно послати японські сили самооборони на Курильські острови

Читачі японського видання Jiji з обуренням зустріли новину про розміщення комплексу «Бастіон» на Курильських островах.

«Північні острови – це суверенна територія Японії! Якщо ми пошлемо туди японські сили самооборони і піднімемо над ними японський прапор, то ніякого порушення японської Конституції в цьому не буде!», – написав один із користувачів.

«Більше ніяких переговорів із Росією, Китаєм і Південною Кореєю! Закликати світову громадськість до їх бойкоту! Не дозволяти агресивні дії по відношенню до Японії!», – додав інший коментатор.

Читачі також розкритикували прем'єр-міністра країни Фуміо Кісіду, звинувативши його в безвольній політиці по відношенню до сусідів.

«Новий прем'єр Кісіда і його поплічники Мотегі, Хаясі і Фукуда всі налаштовані прокитайськи. Я думаю, що Росія прекрасно це бачить і вважає, що між Японією і США починає рости тріщина. Тому Москва так і діє», – зазначив один із користувачів мережі.

«Що ми всі висловлюємо та висловлюємо «жаль»?! Припинити всілякі відносини з Росією!», –обурився інший читач.

Раніше стало відомо, що розрахунки берегового ракетного комплексу «Бастіон» вперше заступили на чергування на острові Матуа.

Росія і Японія досі не підписали мирний договір після закінчення Другої світової війни. У 1956 році дві країни підписали Спільну декларацію, в якій СРСР погоджувався розглянути можливість передачі Японії островів Хабомаї та Шикотан після укладення мирного договору, а доля островів Кунашира та Ітурупа не обговорювалася. Москва розраховувала, що Спільна декларація поставить крапку в суперечці, однак Токіо вважав документ лише частиною розв'язання проблеми, не відмовляючись від претензій на всі острови.

Позиція російської сторони до теперішнього часу залишається незмінною: Курильські острови увійшли до складу СРСР за підсумками Другої світової війни. Однак Японія не раз заявляла, що СРСР порушив Пакт про нейтралітет, а значить Південні Курили («північні території», як їх називають у Токіо) окуповані незаконно.

Раніше повідомлялося, що японці закликають до «безжальних» дій проти Росії у ситуації із Курилами.

Раніше уряд Японії висловив протест російській стороні через візит прем’єр-міністра РФ Михайла Мішустіна на острів Ітуруп.

Відзначимо, що восени минулого року прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суга в ході проведеної телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним повідомив про своє бажання розв'язати територіальну проблему двох країн. Раніше він заявив, що Токіо «має обговорювати з РФ приналежність всіх південних Курил».

Також варто додати, що навесні 2020 року МЗС Японії повернуло в офіційні документи положення про повернення Курильських островів.