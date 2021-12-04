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    Японці обурилися розміщенням російських ракет на Курилах

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    Росія розмістила ракетний комплекс на Курилах, попри невирішене питання щодо суверенітету островів - Японці обурилися розміщенням російських ракет на Курилах
    Росія розмістила ракетний комплекс на Курилах, попри невирішене питання щодо суверенітету островів
    фото з відкритих джерел

    Користувачі мережі вважають, що потрібно послати японські сили самооборони на Курильські острови

    Читачі японського видання Jiji з обуренням зустріли новину про розміщення комплексу «Бастіон» на Курильських островах.

    «Північні острови – це суверенна територія Японії! Якщо ми пошлемо туди японські сили самооборони і піднімемо над ними японський прапор, то ніякого порушення японської Конституції в цьому не буде!», – написав один із користувачів.

    «Більше ніяких переговорів із Росією, Китаєм і Південною Кореєю! Закликати світову громадськість до їх бойкоту! Не дозволяти агресивні дії по відношенню до Японії!», – додав інший коментатор.

    Читачі також розкритикували прем'єр-міністра країни Фуміо Кісіду, звинувативши його в безвольній політиці по відношенню до сусідів.

    «Новий прем'єр Кісіда і його поплічники Мотегі, Хаясі і Фукуда всі налаштовані прокитайськи. Я думаю, що Росія прекрасно це бачить і вважає, що між Японією і США починає рости тріщина. Тому Москва так і діє», – зазначив один із користувачів мережі.

    «Що ми всі висловлюємо та висловлюємо «жаль»?! Припинити всілякі відносини з Росією!», –обурився інший читач.

    Раніше стало відомо, що розрахунки берегового ракетного комплексу «Бастіон» вперше заступили на чергування на острові Матуа.

    Росія і Японія досі не підписали мирний договір після закінчення Другої світової війни. У 1956 році дві країни підписали Спільну декларацію, в якій СРСР погоджувався розглянути можливість передачі Японії островів Хабомаї та Шикотан після укладення мирного договору, а доля островів Кунашира та Ітурупа не обговорювалася. Москва розраховувала, що Спільна декларація поставить крапку в суперечці, однак Токіо вважав документ лише частиною розв'язання проблеми, не відмовляючись від претензій на всі острови.
    Позиція російської сторони до теперішнього часу залишається незмінною: Курильські острови увійшли до складу СРСР за підсумками Другої світової війни. Однак Японія не раз заявляла, що СРСР порушив Пакт про нейтралітет, а значить Південні Курили («північні території», як їх називають у Токіо) окуповані незаконно.

    Раніше повідомлялося, що японці закликають до «безжальних» дій проти Росії у ситуації із Курилами.

    Раніше уряд Японії висловив протест російській стороні через візит прем’єр-міністра РФ Михайла Мішустіна на острів Ітуруп.

    Відзначимо, що восени минулого року прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суга в ході проведеної телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним повідомив про своє бажання розв'язати територіальну проблему двох країн. Раніше він заявив, що Токіо «має обговорювати з РФ приналежність всіх південних Курил».

    Також варто додати, що навесні 2020 року МЗС Японії повернуло в офіційні документи положення про повернення Курильських островів.

    Читайте також: Росія такого не чекала. Новий глава уряду Японії поставив питання Курил ребром
    Теги: Росія Японія декларація документи СРСР
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    Японці обурилися розміщенням російських ракет на Курилах