Новий етап цензури у Росії: влада почала займатися стендаперами, блогерами та ютуберами

Моргенштерн став символом нової несвободи

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Рэпер Моргенштерн сбежал с женой в Дубай из-за угроз со стороны главы Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина. Теперь, правда, СМИ пишут, что Кремль готов замолвить за скандального музыканта словечко – при условии, что после возвращения он поможет решить «проблему 2024» для Путина. Менее известным блогерам и ютуберам таких лестных предложений, впрочем, не делают. Что это – цепь совпадений или целенаправленный разгром российского молодежного сегмента интернета, который последние годы жил независимой от властей жизнью?

Метод пряника и кнута

Кремль не первый год подбирает ключик к российскому молодежному сегменту интернета, опасаясь его растущей как идеологической, так и финансовой независимости. То соберут на конкурс или встречу с Путиным «дружественных» ютуберов. То рекламные агентства закажут блогерам хвалебные публикации, а музыкантам – песни и клипы. Но в целом же материал, как говорил Дракон в пьесе Шварца, не поддается.

Мешает критический подход со стороны молодежи. Например, последние два года, когда Кремль громил несистемную оппозицию, показали, что большинство популярных сетевых инфлюенсеров, просто не рискнули участвовать в кампании против оппозиционера Алексея Навального. Тех же, кто «полез в политику», жестко затролили их же фаны.

Раз один привычный метод, то есть купить, не работает, то в ход идет другой, рифмующийся с ним – убить. Не блогеров с ютуберами, конечно, а в целом новое пространство свободы, где подростки живут и общаются без госцензуры. Власти трудились над эти несколько лет, ограничивая работу в России популярных соцплатформ: угрожая запретить Youtube или, например, замедляя Twitter. Теперь же они взялись предметно за тех, кто позволяет себе их высмеивать или – хуже того – игнорировать.

Моргенштерн как символ новой несвободы

Полицейский пресс, надо сказать, включили не сегодня. Из-за шуток о политике и религии блогерам уходилось сбегать из России и раньше. Но именно во второй половине 2021 года отдельные атаки против «кумиров подрастающего поколения» приняли системный характер. Штраф Юрию Дудю за «пропаганду наркотиков», арест блогера Юрия Хованского. И список можно продолжить.

Но сейчас просто как плотину прорвало. Моргенштерн – только самый заметный символ процесса. В эти же дни из России уехало и немало менее знаменитых: например, блогер Дмитрий Ларин. Об отмене своих концертов и превращении в «нежелательного исполнителя» рассказал комик Руслан Белый, а его коллегой Денисом Чужим заинтересовалась полиция Курской области. Вряд ли полиция и Следственный комитет имеют какой-то список. Но явно есть критерии, по которым они выбирают своих жертв. В чем же они?

Шуты вместо стендаперов

Власть веками терпит придворных шутов, не переходящих «двойную сплошную», но не насмешников. Именно шутовской костюм предлагают поэтому надеть и современным стендаперам и рэперам. Излишняя свобода высказывания - вот главное, что их объединяет. О морали и нравственности тут говорить нет смысла, потому что СК, полиция и Кремль явно только прикрываются этими звучными словами. Те, у кого в тюрьмах пытают заключенных, не могут быть моральным образцом.

От молодежных инфлюенсеров не требуют при этом, как от советских артистов-эстрадников, утверждать репертуар в администрации президента. Им дают понять, что пора включить самоцензуру. Кто к этому не готов, не важно из идейных соображений или из-за непонятливости, может эмигрировать. Если и там не успокоится, его вслед за политической оппозицией и правозащитниками можно признать экстремистом. И «зарабатывать откуда угодно» он не сможет.

Блокировка «умного голосования» на всех ключевых платформах перед думскими выборами показала, что российские власти прекрасно научились изолировать россиян от запрещенного контента. Для эмигрировавших блогеров и ютуберов это будет конец их высоких заработков, если они, впрочем, не начнут сотрудничать с государством.

Зачем им школота?

Схему возможного сотрудничества предложат люди вроде нового главы Института развития интернета Алексея Гореславского, не раз помогавшего властям. Например, возглавившего издание Лента.Ru после увольнения почти всей команды журналистов из-за цензуры. Он уже приступил к работе по продвижению государственной позиции на платформах вроде TikToк.

Многие в России, сомневаясь, что это очередная организованная кампания (как будто кампании против оппозиции, СМИ и НКО их ничему не научили), говорят, что Кремль может начать войну с ютуберами разве что по глупости. Зачем они ему? Молодежи мало, и она не голосует

Эти люди забывают, что следующий рубежный срок для Владимира Путина и его режима – это 2024 год. Тогда голосовать массово придут родившиеся в 2000-х, многочисленные дети поколения беби-бумеров 1980-х – аудитория Моргенштерна. Тем, кому сейчас 14 лет, в 2024 году исполнится уже 18+. В борьбу за их умы власти сейчас и вступили.

Джерело: Deutsche Welle

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