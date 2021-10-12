Росія такого не чекала. Новий глава уряду Японії поставив питання Курил ребром

Новий прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив у парламенті: необхідно розв'язати питання територій, не залишаючи його наступним поколінням

За словами японського прем'єра, уряд націлений «розв'язати проблему територіальної приналежності» Курил

Новий прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив про суверенітет Токіо на Південних Курилах під час дебатів у парламенті країни.

«Суверенітет нашої країни поширюється на північні території. Необхідно розв'язати питання територій, не залишаючи його наступним поколінням», – цитує Кісіда «Риа Новости».

За словами японського прем'єра, уряд націлений укласти мирний договір з Росією та «розв'язати проблему територіальної приналежності». Крім цього, він висловив бажання розвивати відносини між країнами в галузі культури, економіки та політики.

Сприяти економічному співробітництву влада хотіла б, ґрунтуючись на «домовленості з восьми пунктів», а також «виробивши конкретні заходи щодо їх зміцнення», пояснив Кісіда.

При цьому у вересні глава МЗС Японії Тосиміцу Мотегі відкинув пропозицію російської сторони про створення на південних островах Курильської гряди особливої економічної зони. Зокрема, японську сторону план не влаштував тим, що на території островів як і раніше будуть застосовуватися російські закони. Це обмежувало б правову позицію Японії в роботі над спільними економічними проєктами, вважають у Токіо.

Раніше повідомлялося, що японці закликають до «безжальних» дій проти Росії у ситуації із Курилами.

Росія і Японія досі не підписали мирний договір після закінчення Другої світової війни. У 1956 році дві країни підписали Спільну декларацію, в якій СРСР погоджувався розглянути можливість передачі Японії островів Хабомаї та Шикотан після укладення мирного договору, а доля островів Кунашира та Ітурупа не обговорювалася. Москва розраховувала, що Спільна декларація поставить крапку в суперечці, однак Токіо вважав документ лише частиною розв'язання проблеми, не відмовляючись від претензій на всі острови.

Позиція російської сторони до теперішнього часу залишається незмінною: Курильські острови увійшли до складу СРСР за підсумками Другої світової війни. Однак Японія не раз заявляла, що СРСР порушив Пакт про нейтралітет, а значить Південні Курили («північні території», як їх називають у Токіо) окуповані незаконно.

Раніше уряд Японії висловив протест російській стороні через візит прем’єр-міністра РФ Михайла Мішустіна на острів Ітуруп.

Відзначимо, що восени минулого року прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суга в ході проведеної телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним повідомив про своє бажання розв'язати територіальну проблему двох країн. Раніше він заявив, що Токіо «має обговорювати з РФ приналежність всіх південних Курил».

Також варто додати, що навесні 2020 року МЗС Японії повернуло в офіційні документи положення про повернення Курильських островів.