Японія відреагувала на візит російського прем'єра на Курили

Уряд Японії продовжить збір і аналіз інформації про поїздку Мішустіна

Уряд Японії висловить протест російській стороні через візит прем’єр-міністра РФ Михайла Мішустіна на острів Ітуруп. Про це повідомив генеральний секретар Кабінету міністрів Японії Кацунобу Като.

«Візит прем’єр-міністра Росії на Ітуруп суперечить послідовній позиції Японії за північними територіями (так в Японії називають південні Курильські острови) і заслуговує глибокого жалю. Найближчим часом уряду Росії буде висловлено протест», – зазначив він.

Като також розповів, що після того, як стало відомо про підготовку візиту прем’єр-міністра РФ на Ітуруп, Японія неодноразово направляла подання російській стороні із закликом відмовитися від цієї поїздки. Генсек уряду також додав, що уряд Японії продовжить збір і аналіз інформації про поїздку Мішустіна.

Раніше в понеділок прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін розпочав робочу поїздку на Далекий Схід і до Сибіру. Програма Мішустіна почалася з відвідування особливої частини регіону – Курильського архіпелагу, а саме острова Ітуруп. Тут він побував в поліклініці Курильської центральної районної лікарні та оглянув цехи рибопереробного комплексу, де також поспілкувався з працівниками підприємства.

Звернути в цій поїздці особливу увагу на Курильські острови прем’єру доручив президент РФ Володимир Путін. Глава Кремля нагадав про те, що Росія давно веде там із японськими партнерами перемовини над створенням «необхідних умов для учасників економічної діяльності». Президент також анонсував «унікальні і безпрецедентні» пропозиції щодо залучення Японії в економічну діяльність Курильських островів. Остаточні ініціативи, як пояснював Путін, буде сформульовано за підсумками поїздки Мишустина.

Раніше в Японії заявили, що вважають – владнати питання Курил з РФ «вдасться тільки при Путіні».

4 червня Путін заявив, що поправка до Конституції РФ про заборону на відчуження територій не означає, що переговори щодо мирного договору з Японією повинні бути припинені. Президент РФ також нагадав, що японська позиція з курильського питання неодноразово зазнавала змін, проте вказав, що з Японією в будь-якому випадку слід вибудовувати добросусідські відносини.

У Кремлі багаторазово заявляли, що Росія зацікавлена в продовженні діалогу з Японією, в тому числі і з питань спільної господарської діяльності на південній частині Курильських островів.

25 березня японський прем’єр-міністр Йосіхіде Суга заявив, що Японія має намір продовжувати слідувати досягнутим раніше з РФ домовленостей про активізацію переговорів про мирний договір на основі радянсько-японської спільної декларації 1956 року. Міністр закордонних справ Японії Тосіміцу Мотегі на тому ж засіданні заявив, що Токіо продовжує вести з Москвою консультації з питань спільної господарської діяльності на південній частині Курильських островів. Зокрема, обговорення цієї теми, за його словами, ведеться в форматі онлайн.

На початку березня в Кремлі заявили, що не потрібно читати японські ЗМІ, які пишуть про повернення Курил.

До цього посол РФ в Японії Михайло Галузін заявив, що нова редакція російської конституції «не передбачає рішень на тему суверенітету» південних Курильських островів.

Раніше заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що японська влада усвідомлює «неможливість укладення мирного договору з Росією на нинішніх умовах Токіо в частині Курильських островів», проте поки від них не відступає.

Москва і Токіо з середини минулого століття з перервами ведуть переговори про вироблення мирного договору за підсумками Другої світової війни. Основною перешкодою для його укладення стало питання про приналежність південної частини Курильських островів. У 1945 році весь архіпелаг був включений до складу Радянського Союзу, однак Токіо оскаржує приналежність Ітурупу, Кунаширу, Шикотану і групи нині незаселених островів, яку в Японії називають Хабомаї. МЗС РФ неодноразово заявляло, що «російський суверенітет над ними, що має відповідне міжнародно-правове оформлення, не підлягає сумніву».

У той же час японський прем’єр заявив, що суверенітет Токіо поширюється на Курили, контрольовані РФ.

Відзначимо, що восени минулого року прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суга в ході проведеної телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним повідомив про своє бажання вирішити територіальну проблему двох країн. Раніше він заявив, що Токіо «має обговорювати з РФ приналежність всіх південних Курил».

Також варто додати, що навесні 2020 року МЗС Японії повернуло в офіційні документи положення про повернення Курильських островів.