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    Думки вголос

    Путін хоче, щоб Захід визнав Україну зоною впливу Росії

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

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    Єдиний, хто претендує на український суверенітет &ndash; Путін - Путін хоче, щоб Захід визнав Україну зоною впливу Росії
    Єдиний, хто претендує на український суверенітет – Путін

    Друзі Путіна постійно розповідають в Україні про те, що Захід претендує на наш суверенітет

    Мовою оригіналу

    Западня пресса продолжает писать о данных западных разведок о наращивании Путиным войск на границе с Украиной. Речь идет о сотнях тысяч потенциальных убийц и эшелонах техники.

    При этом любители Путина в Украине постоянно пишут о внешнем управлении и потери суверенитета.

    И это прекрасно.

    Потому что смысл наращивания войск Путиным – запугать Запад большой войной и заставить Запад признать отсутствие украинской суверенности. Путин хочет чтобы Запад был не против того, чтобы он управлял Украиной. Он хочет, чтобы Запад признал нас, Украину, зоной интересов Путина. И Путин этого не скрывает. Он прямо это говорит. А его ручной Сурков пишет статьи, где прямо пишет, что Россия будет сеять хаос повсюду пока им не выделят зону, где не будут мешать сеять этот хаос. И Россия хочет, чтобы такой зоной была Украина. Очень благодарны мы в Украине за такую перспективу.

    И все что делает Запад это говорит Путину, что так в приличном обществе не делают. Что Украина сама должна решать, кто она и с кем она. Запад говорит Путину, что сейчас 21 век.

    И это заставляет Путина повышать ставки и продолжать стягивать войска. Чтобы добиться от Байдена признание права Путина управлять Украиной.

    Таким образом единственный, кто претендует на украинский суверенитет – это Путин. А друзья Путина постоянно рассказывают в Украине о том, что Запад претендует на наш суверенитет. Рассказывают это, призывая к дефолту (подарок для Путина – бедная Украина). Рассказывают это, тормозя реформы. Тоже делая подарок Путину, ведь он боится успешного примера рядом.

    И парадокс в том, что люди на такое ведутся. Множество людей верят во внешнее управление, слушая Путина и его посипак, которые при этом требуют от Запада права управлять Украиной. Внешне. Хотя для них любое управление Украиной не из Кремля – есть внешнее управление.

    И многие украинцы верят в эти сказки даже под угрозой того, что крылатые ракеты полетят в их дома.

    Мы не знаем, готов ли Путин пойти до конца. Это безумие. Но это Путин, который уже не раз совершал вещи, безумные с точки зрения нормального человека. Но не Путин нам важен. А украинцы, которые даже под угрозой вторжения продолжают верить в сказки, которые распространяет агрессор. Вот это парадокс. Ведь веря в сказки о внешнем управлении украинцы голосуют так, как велят им те, кто эти сказки рассказывает.

    Приближая таким образом мечту Путина о его личном управлении. И ради этой мечты он готов заставить Запад поверить, что он готов убивать украинцев. Он готов заставить поверить всех, что украинцы это его собственность и он убьет столько украинцев, сколько надо, чтобы ему не мешали украинцами управлять.

    Вот это парадокс. В который тяжело поверить. Вернее, поверить можно. Даже понять причину, достаточно посмотреть на список любимых мелодий украинцев в 2021 году где сплошной русский мир. Но принять это не получается.

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    Джерело: блог Сергія Фурси

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    Теги: Росія Донбас війна Путін путінський режим
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    Путін хоче, щоб Захід визнав Україну зоною впливу Росії