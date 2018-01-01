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    Японський астронавт зріс на дев’ять сантиметрів поза межами земної гравітації

    Зазвичай астронавти в космосі виростають на 1-2 сантиметри
    Японський астронавт Норішіге Канаі повідомив, що за три тижні перебування на Міжнародній космічній станції (МКС) виріс на дев'ять сантиметрів. Про це він написав у Twitter, передає УНН. «Сьогодні у мене є критично важливе повідомлення! Я пройшов медичне обстеження з вимірюванням фізичних параметрів, і виявилося,
    • Сьогодні, 11:48
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    Зазвичай астронавти в космосі виростають на 1-2 сантиметри

    Японський астронавт Норішіге Канаі повідомив, що за три тижні перебування на Міжнародній космічній станції (МКС) виріс на дев'ять сантиметрів. Про це він написав у Twitter, передає УНН.

    «Сьогодні у мене є критично важливе повідомлення! Я пройшов медичне обстеження з вимірюванням фізичних параметрів, і виявилося, що мій ріст збільшився на 9 сантиметрів. Ось так я витягнувся всього за три тижні», — написав він.

    Зазвичай через відсутність гравітації астронавти в космосі виростають на 1-2 сантиметри.

    Канаі прибув на МКС разом з іншими членами екіпажу пілотованого корабля «Союз МС-07» 19 грудня 2017 року.

    здоров'я космос
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