ЮНЕСКО не дозволила Росії «привласнити» історичну пам’ятку Херсонес



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З 2013 року «Херсонес Таврійський» є у переліку Всесвітньої спадщини

На 43-й сесії засідання ЮНЕСКО в Баку вилучено видання російської комісії, яка намагалася поширити власний вісник. У брошурі «Херсонес Таврійський» був названий російською пам'яткою. Про це повідомив посол України в Азербайджані Владислав Каневський на своїй сторінці у Twitter.

Вилучити видання вдалося завдяки зусиллям української делегації та її азербайджанським колегам. Постійне представництво України при ЮНЕСКО рішуче засудило поширення такого журналу.

43 сесія #UNESCO у Баку крім розгляду важливих питань, «відзначилася» порцією чергової російськоі пропаганди. Херсонес (Крим) чомусь став рос-им об’єктом Всесвітньої спадщини. Завдяки делегації України, ПУ і колегам незаконну продукцію вилучено #StopFake #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/xJjqI2v8pj — Vladyslav Kanevskyi (@V_Kanevskyi) 5 июля 2019 г.

Як відомо, з 2013 року «Херсонес Таврійський» є у переліку Всесвітньої спадщини. Після незаконної анексії Криму 2014 року українськими культурними й історичними пам'ятками там розпоряджається Росія. Київ вимагає від ЮНЕСКО взяти ці об'єкти під захист ООН.