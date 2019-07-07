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    У світі

    ЮНЕСКО не дозволила Росії «привласнити» історичну пам’ятку Херсонес

    • Розсилка
    ЮНЕСКО не дозволила Росії «привласнити» історичну пам’ятку Херсонес

    З 2013 року «Херсонес Таврійський» є у переліку Всесвітньої спадщини

    На 43-й сесії засідання ЮНЕСКО в Баку вилучено видання російської комісії, яка намагалася поширити власний вісник. У брошурі «Херсонес Таврійський» був названий російською пам'яткою. Про це повідомив посол України в Азербайджані Владислав Каневський на своїй сторінці у Twitter.

    Вилучити видання вдалося завдяки зусиллям української делегації та її азербайджанським колегам. Постійне представництво України при ЮНЕСКО рішуче засудило поширення такого журналу.

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    Як відомо, з 2013 року «Херсонес Таврійський» є у переліку Всесвітньої спадщини. Після незаконної анексії Криму 2014 року українськими культурними й історичними пам'ятками там розпоряджається Росія. Київ вимагає від ЮНЕСКО взяти ці об'єкти під захист ООН.

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