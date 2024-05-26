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Заарештований російський генерал програв понад $300 тис. в онлайн-казино

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Заарештований російський генерал програв понад $300 тис. в онлайн-казино
Екскомандувач 58-ї армії РФ Іван Попов уже понад тиждень перебуває в СІЗО
фото: «Коммерсантъ»

Іван Попов програв близько 30 млн рублів, імовірно, отриманих від махінацій

Колишній командувач 58-ї армії РФ Іван Попов, який уже понад тиждень відсидів у СІЗО за звинуваченнями у шахрайстві в особливо великому розмірі, програв близько 30 млн рублів (приблизно 330 тисяч доларів) на букмекерському майданчику. Про це пише російське видання «Коммерсантъ».

Під час обшуків у Попова вдома слідство та ФСБ нічого не знайшли. Проте слідчий заявив, що при огляді вилученого у генерала мобільного телефону було виявлено, що він програв близько 30 млн. рублів на букмекерському майданчику Winline. Як вважає слідство, це могли бути отримані від махінацій кошти.

Крім того у справі Попова, як з’ясували ЗМІ, спочатку фігурував «зовсім інший генерал», який загинув у так званій «СВО». За даними джерел видання «Коммерсант», цей генерал загинув до початку розслідування, його посмертно удостоїли звання «героя Росії», а Попов нібито виявився «крайнім у справі». Слідство вважає, що перший генерал переказав Попову на карту 500 000 рублів, отриманих від реалізації металу.

Нагадаємо, що протягом останнього місяця в російському міністерстві оборони відбуваються масштабні «чистки». Першим відправили у СІЗО заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова. Згодом провели затримання начальника головного управління кадрів Міноборони Росії генерал-лейтенанта Юрія Кузнєцова. Днями з'явилися повідомлення, що військовий суд у Москві заарештував заступника начальника Генштабу Росії генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна та колишнього командувача 58-ї армії Івана Попова.

Майже всім їм висунуто обвинувачення в отриманні особливо великого хабаря або ж у незаконному збагаченні.

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