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У Росії затримано керівника головного управління кадрів Міноборони РФ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Росії затримано керівника головного управління кадрів Міноборони РФ
Кузнєцов очолював Восьме управління Генштабу ЗС РФ
фото з відкритих джерел

Затриманий є підозрюваним у кримінальній справі

У Росії затримали начальника головного управління кадрів Міноборони Росії генерал-лейтенанта Юрія Кузнєцова. Про це повідомляє російське інформаційне агентство Тасс з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

За даними російського медіа, Кузнєцов є підозрюваним у кримінальній справі. Однак у чому конкретно його підозрюють невідомо.

У Росії затримано керівника головного управління кадрів Міноборони РФ фото 1

Зазначається, що розслідування проводить головне військово-слідче управління Слідчого комітету РФ. Джерело видання повідомило, що слідчий вже звернувся до суду для обрання генералу запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Як пише Shot, перед тим, як стати начальником управління кадрів Кузнєцов очолював Восьме управління Генштабу ЗС РФ. Це відомство очолює Службу захисту державної таємниці.

Російські ЗМІ пишуть, що кримінальна справа пов'язана з цією роботою Кузнєцова.

Нагадаємо, 24 квітня, Басманний суд Москви відправив у СІЗО заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова, якого обвинувачують в отриманні хабаря в особливо великому розмірі. 

Пізніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу своїм наказом усунув заарештованого Тимура Іванова з посади заступника міністра. Іванова, заарештованого у справі про хабар у особливо великих розмірах, підозрюють у допомозі фірмам, які безкоштовно робили йому ремонт, повідомив адвокат обвинуваченого Мурад Мусаєв.

Як повідомлялося, Сергій Шойгу, який очолював міністерство оборони РФ, йде у відставку. Путін запропонував призначити Андрія Білоусова замість нього. 

Як стало відомо, президент Росії зняв із посади секретаря Ради безпеки Росії 72-річного Миколу Патрушева у зв’язку з переходом на іншу роботу. На це місце призначений Сергій Шойгу.

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Теги: росія Міноборони РФ розслідування

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