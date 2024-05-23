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У Росії арештували заступника начальника Генштабу ЗС РФ

Ірина Міллер
glavcom.ua
У Росії арештували заступника начальника Генштабу ЗС РФ
Генерал-лейтенант Вадим Шамарін (праворуч)
фото Радіо Свобода

У 2020 році у справі про корупцію було заарештовано попередника Шамаріна  

235-й гарнізонний військовий суд у Москві заарештував за звинуваченням у отриманні хабара в особливо великому розмірі заступника начальника Генштабу Росії генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна. Про це повідомив «Комерсант».

Повідомляється, у російського генерала пройшов обшук. Після цього його доставили на допит до головного військового слідчого управління слідчого комітету Росії.

«Справа розглядається у 235-му гарнізонному військовому суді. Як і у випадку із заарештованим раніше у справі про шахрайство генералом Іваном Поповим, на сайті суду 22 травня з'явилася картка справи, в якій йдеться про арешт особи із прихованими даними», – йдеться у повідомленні. 

До затримання Шамарін обіймав посаду начальника головного управління зв'язку збройних сил Росії. Раніше було заарештовано ще двох високопоставлених генералів, відповідальних за зв'язок у військах.

У 2020 році у справі про корупцію було заарештовано попередника Шамаріна на посаді начальника управління, генерал-полковника Халіла Арсланова. Його звинуватили у розкраданні 6,7 мільярда рублів. Йшлося про постачання за завищеними цінами телекомунікаційного обладнання.

У травні за звинуваченням у корупції було заарештовано генерал-лейтенанта Юрія Кузнєцова – кримінальну справу порушено через корупцію під час ремонту Краснодарського вищого військового училища, що готує військових зв'язківців і шифрувальників. 

Нагадаємо. корупція загалом залишається однією з головним проблем російської армії, тож після затримання заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова Кремль може взятися й за інших російських чиновників. Як зазначає британська розвідка, до розслідування справи про корупцію був втягнутий перший заступник міністра Сергєя Шойгу Руслан Цаліков, його допитувала ФСБ. Цалікова називають «покровителем» Іванова. Він фактично є третьою особою у Міноборони РФ після міністра Сергія Шойгу та начальника Ген штабу Валерія Герасимова.

До слова, 23 квітня у Росії затримали заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова за підозрою у хабарництві. Його помістили під варту. А вже 24 квітня, Басманний суд Москви відправив Іванова  у СІЗО.

Читайте також: Заарештований заступник Шойгу жив у Москві в особняку російських князів
Теги: обшук допит росія корупція

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