Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Росії у справі про хабар затримано заступника Шойгу

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Росії у справі про хабар затримано заступника Шойгу
Подробиць справи затримання Тимура Іванова не наведено
фото з відкритих джерел

Путіну повідомили про затримання Іванова, а міністра оборони РФ Шойгу заздалегідь попередили

Заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова затримано за підозрою в отриманні хабаря. Про це повідомив Слідчий комітет Росії.

У повідомлені комітету не наведено подробиць справи. 

ТАСС з посиланням на правоохоронні органи пише, що слідство вимагатиме арешту Іванова.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що лідеру Кремля Володимиру Путіну повідомили про затримання Іванова, а міністра оборони РФ Сергія Шойгу заздалегідь попередили про це.

Тимур Іванов обіймає посаду заступника міністра оборони РФ з 2016 року. До цього він три роки очолював акціонерне товариство «Оборонбуд», підвідомче міністерству оборони. Раніше він також працював заступником голови уряду Московської області та на підприємствах російського паливно-енергетичного комплексу.

Як пишуть росЗМІ, Іванов брав участь у створенні головного храму збройних сил, парку «Патріот», космодрому «Східний», а після повномасштабного вторгнення в Україну – у проєктах РФ в окупованому Маріуполі.

Нагадаємо, минулого року у Парижі активісти провели демонстрацію перед будинком, де, ймовірно, проживає Світлана Іванова – ексдружина заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова. 

Теги: слідство росія хабар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Незапланована перевірка стійкості України виявила, що ми сильніші, ніж здається»
Україну випробовують на витривалість
Вчора, 09:40
Посольство РФ у технічній ноті повідомило про відсутність посла Андрєєва в Польщі з 26 березня по 4 квітня
Російський посол після демаршу польській владі виїхав з країни
27 березня, 21:09
Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк пророкує історично детермінований розпад Російської Федерації
Подоляк пророкує Росії масові теракти та локальні війни
24 березня, 14:25
Росія скорочує постачання дизельного палива морем
Bloomberg: Росія значно зменшить експорт дизеля через удари по НПЗ
1 квiтня, 18:28
Через енергетичні санкції Заходу Росія більше не постачає дизель до Європи
Росія планує знизити морський експорт дизпалива через успішні атаки на НПЗ – Bloomberg
2 квiтня, 02:37
Клуби чорного диму видно з будь-якого куточка міста
У Росії горить один із найбільших машинобудівних заводів «Уралмаш» (відео)
1 квiтня, 13:37
Влада показала наслідки російського удару по Дніпру (відео)
Влада показала наслідки російського удару по Дніпру (відео)
2 квiтня, 23:44
Бах у розмові з російськими пранкерами сказав, що МОК просив українців стежити за провладними висловлюваннями російських спортсменів
Депутат Держдуми звинуватив очільника МОК Баха у порушенні Кримінального кодексу Росії
5 квiтня, 13:21
У Полтавській громаді постраждало 10 людей
Удар по Полтавській громаді, вибухи в Севастополі: головне за ніч
9 квiтня, 06:31

Соціум

У Росії у справі про хабар затримано заступника Шойгу
У Росії у справі про хабар затримано заступника Шойгу
У Фінляндії закривають культовий музей Леніна
У Фінляндії закривають культовий музей Леніна
Хакери злили у мережу цікаві дані провайдера, який обслуговує російських силовиків
Хакери злили у мережу цікаві дані провайдера, який обслуговує російських силовиків
У Великій Британії з'явився пам'ятник королеві Єлизаветі ІІ (фото)
У Великій Британії з'явився пам'ятник королеві Єлизаветі ІІ (фото)
Удари дронів, комунальні аварії та теракти: чого найбільше бояться росіяни
Удари дронів, комунальні аварії та теракти: чого найбільше бояться росіяни
«Експертний центр»: в Росії з'явився новий орган з цензури книг
«Експертний центр»: в Росії з'явився новий орган з цензури книг

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
У Києві пролунали вибухи відразу після оголошення тривоги
23K
Стало відомо, чому Коломойського не випускають із СІЗО
11K
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9547
На Київщині стався перелив води через дамбу (фото, відео)
9250
Українці масово позбавляються авто після прийняття закону про мобілізацію
8405
Народний артист Іван Попович пояснив, як «1+1» «поневолив» Тіну Кароль

Новини

Атака безпілотників, допомога Україні від Британії: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Дощ вночі, місцями заморозки: прогноз погоди на 23 квітня
Сьогодні, 05:13
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Тариф на світло може бути переглянутий, бо енергосистемі потрібні кошти на відновлення, – радник прем'єра
21 квiтня, 12:36
Повернення ветеранів важливе для подолання дефіциту кадрів – представниця «Метінвесту»
20 квiтня, 14:34
Через руйнування енергетики уряд вимушений привести тариф на світло до собівартості, – нардеп
19 квiтня, 18:28

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua