У Росії у справі про хабар затримано заступника Шойгу

Путіну повідомили про затримання Іванова, а міністра оборони РФ Шойгу заздалегідь попередили

Заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова затримано за підозрою в отриманні хабаря. Про це повідомив Слідчий комітет Росії.

У повідомлені комітету не наведено подробиць справи.

ТАСС з посиланням на правоохоронні органи пише, що слідство вимагатиме арешту Іванова.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що лідеру Кремля Володимиру Путіну повідомили про затримання Іванова, а міністра оборони РФ Сергія Шойгу заздалегідь попередили про це.

Тимур Іванов обіймає посаду заступника міністра оборони РФ з 2016 року. До цього він три роки очолював акціонерне товариство «Оборонбуд», підвідомче міністерству оборони. Раніше він також працював заступником голови уряду Московської області та на підприємствах російського паливно-енергетичного комплексу.

Як пишуть росЗМІ, Іванов брав участь у створенні головного храму збройних сил, парку «Патріот», космодрому «Східний», а після повномасштабного вторгнення в Україну – у проєктах РФ в окупованому Маріуполі.

Нагадаємо, минулого року у Парижі активісти провели демонстрацію перед будинком, де, ймовірно, проживає Світлана Іванова – ексдружина заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова.