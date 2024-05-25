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Британська розвідка пояснила, на що вказують гучні арешти в міноборони РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Британська розвідка пояснила, на що вказують гучні арешти в міноборони РФ
Заступника начальника генштабу РФ Вадима Шамаріна арештували за підозрою в хабарництві
фото з відкритих джерел

Розвідники прогнозують, що арештів російських високопосадовців ставатиме дедалі більше

Низка нещодавніх арештів чиновників міноборони Росії свідчить про те, що корупція глибоко вкоренилася у відомстві країни-агресорки. У майбутньому таких випадків ставатиме дедалі більше. Про це йдеться у звіті розвідки міноборони Британії.

Розвідники навели приклад арешту заступника начальника генерального штабу Росії генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна, якого затримали 23 травня за підозрою в отриманні хабаря. Йому висунули звинувачення за частиною 6 статті 290 Кримінального кодексу Росії (отримання хабаря в особливо великому розмірі).

Випадок стався одразу після арештів інших високопосадовців Міноборони Росії, яких також підозрюють у корупції – заступника міністра оборони Тимура Іванова та начальника управління кадрів Юрія Кузнєцова.

У звіті зазначається, що усі ці арешти відбулися після звільнення Сергія Шойгу з посади міністра оборони 12 травня. Шамарін очолював управління комунікацій міноборони Росії з 2021 року. Один із його попередників на цій посаді, генерал-полковник Халіл Арсланов, також був притягнутий до кримінальної відповідальності за звинуваченнями в корупції ще в 2020 році.

Нагадаємо, що корупція залишається однією з головним проблем російської армії, тож після затримання заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова Кремль може взятися й за інших російських чиновників. Як зазначає британська розвідка, до розслідування справи про корупцію був втягнутий перший заступник міністра Сергєя Шойгу Руслан Цаліков, його допитувала ФСБ. Цалікова називають «покровителем» Іванова. Він фактично є третьою особою у міноборони РФ після міністра Сергія Шойгу та начальника генштабу Валерія Герасимова.

До слова, 23 квітня у Росії затримали заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова за підозрою у хабарництві. Його помістили під варту. А вже 24 квітня, Басманний суд Москви відправив Іванова  у СІЗО.

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Теги: Міноборони РФ арешт британська розвідка

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