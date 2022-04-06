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    Захід постачатиме Україні важку військову техніку – міністр оборони Литви

    Чехія вже відправила в Україну кілька десятків танків Т-72 та бойових машин піхоти - Захід постачатиме Україні важку військову техніку – міністр оборони Литви
    Чехія вже відправила в Україну кілька десятків танків Т-72 та бойових машин піхоти
    фото з відкритих джерел

    Країни НАТО допомагають Україні озброюватись проти загарбника

    Західні держави збільшують військову підтримку України і поступово переходять до відправки важкої техніки. Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє Delfi.

    «Думаю, вона може збільшитись (військова підтримка. - ред.) і збільшиться, оскільки інформація про надіслані Чехією танки з'явилася в останній день. Ті самі танки, які використовує українська армія, досі використовувалися чеською армією. Танки радянського виробництва, але модернізовані», – сказав Анушаускас у середу LRT.

    «Я думаю, що інші країни поступово переходять до відправлення важкої техніки та артилерії», – додав він.

    За словами міністра, це добрі рішення, вони зміцнюють українську армію.

    Раніше повідомлялося, що Чехія відправила в Україну кілька десятків танків Т-72 та бойових машин піхоти, щоб допомогти у захисті від нападу Росії.

    Також Естонія передала Україні протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати.

    Додамо, що уряд розширив перелік дозволеної зброї для добровольців. У списку дозволеної зброї тепер є артилерія та ракетні системи.

    Крім того, в Україну прибули засоби захисту від хімічної зброї.

    Теги: росія окупанти НАТО зброя війна Чехія Литва Україна окупація #stoprussia
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    Захід постачатиме Україні важку військову техніку – міністр оборони Литви