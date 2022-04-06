Захід постачатиме Україні важку військову техніку – міністр оборони Литви

Чехія вже відправила в Україну кілька десятків танків Т-72 та бойових машин піхоти

Країни НАТО допомагають Україні озброюватись проти загарбника

Західні держави збільшують військову підтримку України і поступово переходять до відправки важкої техніки. Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє Delfi.

«Думаю, вона може збільшитись (військова підтримка. - ред.) і збільшиться, оскільки інформація про надіслані Чехією танки з'явилася в останній день. Ті самі танки, які використовує українська армія, досі використовувалися чеською армією. Танки радянського виробництва, але модернізовані», – сказав Анушаускас у середу LRT.

«Я думаю, що інші країни поступово переходять до відправлення важкої техніки та артилерії», – додав він.

За словами міністра, це добрі рішення, вони зміцнюють українську армію.

Раніше повідомлялося, що Чехія відправила в Україну кілька десятків танків Т-72 та бойових машин піхоти, щоб допомогти у захисті від нападу Росії.

Також Естонія передала Україні протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати.

Додамо, що уряд розширив перелік дозволеної зброї для добровольців. У списку дозволеної зброї тепер є артилерія та ракетні системи.

Крім того, в Україну прибули засоби захисту від хімічної зброї.