Бородянка після запеклих боїв. Відео з дрона

Наразі у Бородянці працюють рятувальники та правоохоронці

В мережу виклали жахливі кадри зруйнованої Бородянки. Відео знято на дрон з висоти пташиного польоту.

Містечко на Київщині ніби сцена з фільмів про кінець світу. «Селище перетворилося на руїни: знищені будинки та інфраструктура, на вулицях стоять обгорілі машини. Та найстрашніше – сотні вбитих цивільних людей, сотні поранених. Російські окупанти влаштували геноцид українців. Інакше це не назвати», – заявляє голова гуманітарного штабу Київської області Олексій Кулеба.

Нагадаємо, напередодні виконувач обов'язків голови Бородянки Георгій Єрко заявив, що близько 200 людей у селищі зникли безвісти. За його словами, вони, ймовірно, загинули під уламками будівель, зруйнованих російськими авіаударами.

Піп Московської церкви у Бородянці допоміг окупантам викрасти цивільних.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що найгірша ситуація щодо масових убивст, вчинених російськими військовими в Київській області – у Бородянці. Вона додала, що про злочини, скоєні в Бородянці, скоро будуть говорити у всьому світі.

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