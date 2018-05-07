Замах на главу МВС Пакистану скоїв член радикальної ісламської партії

Стрілець заявив про свою приналежність до радикальної ісламської партії Tehreek-e-Labaik

Підозрюваний у замаху на міністра внутрішніх справ Пакистану Ахсана Ікбала є членом радикальної ісламської політичної партії. Про це повідомляє Reuters. «Стрілець був заарештований і заявив про свою приналежність до ісламської політичної партії Tehreek-e-Labaik. Партія закликає до агресивного застосування законів про



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Міністр внутрішніх справ Пакистану Ахсан Ікбал

Стрілець заявив про свою приналежність до радикальної ісламської партії Tehreek-e-Labaik

Підозрюваний у замаху на міністра внутрішніх справ Пакистану Ахсана Ікбала є членом радикальної ісламської політичної партії.

Про це повідомляє Reuters.

«Стрілець був заарештований і заявив про свою приналежність до ісламської політичної партії Tehreek-e-Labaik. Партія закликає до агресивного застосування законів про богохульство в Пакистані, які можуть загрожувати стратою», - йдеться в повідомленні.

Місцева влада відмовилася від коментарів.

Нагадаємо, 5 травня у Пакистані міністр внутрішніх справ Ахсан Ікбал зазнав поранень внаслідок замаху, скоєного під час його робочої поїздки до міста Наровал у провінції Пенджаб, що в північно-східній частині країни.

Нападнику приблизно 20 років.

Нині в Пакистані триває передвиборча кампанія – влітку відбудуться вибори до Національної асамблеї країни, які призначені на 15 липня, також у період з 11 липня до 10 серпня мають відбутися президентські вибори.

Нагадаємо, у квітні 24-річну християнку з Пакистану за відмову перейти в іслам підпалив її наречений.