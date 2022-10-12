ФСБ звинуватила Україну у підриві Кримського моста: що не так із «доказами» 

«Дивно, що ще жодної візитівки не знайшли в районі мосту» – пресслужба ГУР відповіла на закиди ворогів

Російські пропагандисти поширюють фейк, начебто РФ встановила особу чоловіка, який вчинив «теракт» на Кримському мосту. Ним, як переконують окупанти, виявився українець. Цю брехню поширюють у соцмережах і додають фото грубо сфабрикованого «паспорта». Про це пише «Детектор медіа».

«Фото паспорта «терориста» насправді виявилось обробленою за допомогою фоторедакторів картинкою, що ілюструє зразок паспорта громадянина України (ID картку) у Вікіпедії. Автори фейку змінили лише ім’я, фото та стать, а всі інші «реквізити документа» залишились такими ж як у Вікіпедії. Також за допомогою фоторедактора додали нібито плями крові чи пошкодження «внаслідок теракту». Таку ж картинку, використали й для фейкового акаунту в соціальній мережі Twitter», – йдеться в повідомленні.

Насправді жодних реальних доказів причетності України до вибуху на Кримському мосту немає. Українська влада також відкинула будь-які звинувачення з цього приводу.

Сьогодні ФСБ Росії спільно зі Слідчим комітетом РФ заявили, що організатором теракту на Кримському мості через Керченську протоку начебто були Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО), його керівник Кирило Буданов, співробітники та агентура. У ході розслідування вже начебто затримали п'ятьох громадян Росії, трьох громадян України та Вірменії, яких підозрюють у підготовці підриву мосту, заявили в ФСБ.

Тим часом у ГУР кажуть: «Нісенітниця вся діяльність ФСБ і Слідчого комітету. Це фейкові структури, які обслуговують путінський режим, тому коментувати їхні чергові заяви ми точно не будемо. Дивно, що ще ніякої візитки не знайшли в районі Кримського мосту», – сказав «Суспільному» представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов.

Згодом стало відомо, що ФСБ звинуватила українців у підриві Кримського мосту й епічно прокололася з доказами (фото).

Нагадаємо, вранці 8 жовтня на Кримському мосту в Керченській протоці вибухнула вантажівка, через що частково обвалилася одна з гілок автомобільної частини моста, а на залізничній частині загорівся поїзд з танками. За останніми даними, загинуло чотири людини.