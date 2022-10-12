Спіймали «агента СБУ». Росія залякує громадян терактами (відео)

Спецслужби РФ лякають росіян українцями і терактами

Федеральна служба безпеки РФ (ФСБ) повідомила, що їй начебто вдалося попередити «диверсійні акції у столичному регіоні», які готувалися спецслужбами України. Про це пишуть російські пропагандисти.

Силовики країни-агресорки буцімто затримали чоловіка, який доставив до РФ з Києва два переносні зенітно-ракетні комплекси «Ігла». Як стверджують рашисти, 50-річний українець на завдання СБУ привіз зброю для «терористичних актів», а також підібрав місце для конспіративного зберігання.

ФСБ прозвітувала: також їм начебто вдалося попередити теракт на транспортному терміналі у Брянську.

Нагадаємо, ФСБ Росії повідомило, що в рамках розслідування вибухів на Кримському мосту затримали п'ятьох громадян Росії, трьох громадян України і Вірменії, яких підозрюють в участі в підготовці злочину.