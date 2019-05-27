Ле Пен вимагає від Макрона розпуску парламенту Франції



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Марін Ле Пен

На виборах до Європарламенту у Франції перемогла партія Ле Пен

Лідер французької політичної партії «Національний фронт» Марін Ле Пен заявила, що президент Франції Еммануель Макрон повинен розпустити Національні збори (парламент).

Про це повідомляє Franceinfo.

Таким чином вона прокоментувала дані екзит-полів на виборах до Європарламенту. Вона заявила, що, проголосувавши за «Національний фронт», народ Франції «з гордістю і гідністю відновив владу».

«У Еммануеля Макрона немає іншого вибору, окрім як розпустити Національні збори», - сказала Ле Пен.

Вона також зазначила, що назва парламенту Франції - Національні збори - ніколи раніше «не було так вдалим».

Нагадаємо, відповідно до екзит-полів, на виборах до Європарламенту найбільшу підтримку має правопопулістська партія «Національне зібрання» Марін Ле Пен.

Зокрема, праві популісти набирають від 23 до 24,2% голосів.

Партія чинного президента Еммануеля Макрона «Республіка на марші» набирає від 21,9 до 22,5% підтримки,