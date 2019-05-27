На виборах до Європарламенту у Франції перемогла партія Ле Пен



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На виборах до ЄП у Франції перемогла партія Ле Пен

Праві популісти набирають від 23 до 24,2% голосів

У Франції, відповідно до екзит-полів, на виборах до Європарламенту найбільшу підтримку має правопопулістська партія «Національне зібрання» Марін Ле Пен.

Зокрема, праві популісти набирають від 23 до 24,2% голосів.

Партія чинного президента Еммануеля Макрона «Республіка на марші» набирає від 21,9 до 22,5% підтримки, повідомляє AFP.

На третьому місці «Зелені» з майже 13% голосів.

Консерватори з партії «Республіканці» посіли четверте місце з 8,3% голосів, за ними – ліва «Нескорена Франція» Жан-Люка Меланшона з 6,7%, стільки ж набирають соціалісти.

У Європарламенті Франція має другу після Німеччини кількість своїх представників – 74.

Як заявила Ле Пен, прогнозований її партії результат «підтверджує новий поділ між націоналістами та глобалістами» у Франції та за її межами.

Також вона закликала президента Еммануеля Макрона розпустити парламент країни.

Макрон у свою чергу заявив, що прогнози результатів голосування у Франції свідчать про «проказу» націоналізму, яка з’їдає ЄС зсередини.

Раніше повідомлялося, що Блок Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС) канцлера ФРН Ангели Меркель перемагає на виборах до Європарламенту у Німеччині, але з рекордно низьким результатом.

Згідно з оприлюдненими екзит-полами, на голосуванні до Європейського парламенту лідирує консервативна Австрійська народна партія (АНП) канцлера Себастьяна Курца.

Джерело: Deutsche Welle