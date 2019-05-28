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    У світі

    Берлусконі пройшов у Європарламент

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    Екс-прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі&nbsp; - Берлусконі пройшов у Європарламент
    Екс-прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі 

    Колишній прем'єр-міністр став найпопулярнішим представником партії «Вперед, Італія»

    Колишній прем'єр-міністр Італії і лідер партії «Вперед, Італія» (Forza, Italia) Сільвіо Берлусконі обраний членом Європарламенту.

    Про це повідомляє видання Rai News24.

    Зазначається, що Берлусконі отримав 557 тисяч голосів виборців.

    Колишній прем'єр-міністр став найпопулярнішим представником партії, отримавши більше за всіх голосів

    Як повідомлялося, міністр МЗС України Павло Клімкін запевнив, що у новому складі Європарламенту переважають друзі України.

    Напередодні на виборах до Європарламенту оголошено остаточні результати.  Найбільші партійні сім'ї у Європарламенті - Європейська народна партія (ЄНП) та Прогресивний альянс соціалістів і демократів - уперше втрачають більшість за попередніми даними виборів у 28 країнах ЄС.

    Нагадаємо, раніше колишній прем'єр-міністр Італії, лідер Forza Italia Сільвіо Берлусконі був госпіталізований у лікарню в італійському місті Мілані.

    Наступного дня Берлусконі переніс хірургічну операцію через кишкову непрохідність. Під час огляду лікарі знайшли закупорення в тонкому кишечнику, що спричиняло непрохідність, а тому довелось провести операцію. 

    Берлусконі після операції заявив, що й надалі буде боротися за мандат в Європарламенті.

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