Берлусконі пройшов у Європарламент



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Екс-прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі

Колишній прем'єр-міністр став найпопулярнішим представником партії «Вперед, Італія»

Колишній прем'єр-міністр Італії і лідер партії «Вперед, Італія» (Forza, Italia) Сільвіо Берлусконі обраний членом Європарламенту.

Про це повідомляє видання Rai News24.

Зазначається, що Берлусконі отримав 557 тисяч голосів виборців.

Колишній прем'єр-міністр став найпопулярнішим представником партії, отримавши більше за всіх голосів

Як повідомлялося, міністр МЗС України Павло Клімкін запевнив, що у новому складі Європарламенту переважають друзі України.

Напередодні на виборах до Європарламенту оголошено остаточні результати. Найбільші партійні сім'ї у Європарламенті - Європейська народна партія (ЄНП) та Прогресивний альянс соціалістів і демократів - уперше втрачають більшість за попередніми даними виборів у 28 країнах ЄС.

Нагадаємо, раніше колишній прем'єр-міністр Італії, лідер Forza Italia Сільвіо Берлусконі був госпіталізований у лікарню в італійському місті Мілані.

Наступного дня Берлусконі переніс хірургічну операцію через кишкову непрохідність. Під час огляду лікарі знайшли закупорення в тонкому кишечнику, що спричиняло непрохідність, а тому довелось провести операцію.

Берлусконі після операції заявив, що й надалі буде боротися за мандат в Європарламенті.