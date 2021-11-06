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    Журнал People назвав найсексуальнішого чоловіка 2021 року

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    Журнал People назвав голлівудського актора Кріса Еванса найсексуальнішим чоловіком року - Журнал People назвав найсексуальнішого чоловіка 2021 року
    Журнал People назвав голлівудського актора Кріса Еванса найсексуальнішим чоловіком року
    Фото: Isabelle Vautier / Globallookpress.com

    Актор Кріс Еванс повинен був отримати це звання ще торік

    Журнал People назвав найсексуальнішого чоловіка 2021 року. Це звання отримав голлівудський актор Кріс Еванс, повідомляється на сайті видання.

    Тепер артист, відомий за роллю Капітана Америки у франшизі «Месники», прикрасить обкладинку популярного видання.

    Відомо, що торік він не отримав нагороди через скандал із інтимними фото. Еванс поділився у сторіс Instagram записом з екрану iPhone, як його родина грає в Heads Up.

    Наприкінці відео на кілька хвилин відкрилася фотоплівка актора, де шанувальники актора розглянули фото чоловічих геніталій.

    2020 року титулу удостоївся Майкл Бакарі Джордан. Зірка фільмів «Чорна Пантера» та «Крід» зазначив, що секрет його впевненості у собі – усвідомлення неможливості догодити всім. Він зізнався, що відчуває «класне почуття» від отриманого титулу найсексуальнішого чоловіка у світі.

    Нагадаємо, раніше український баскетболіст потрапив на обкладинку Playboy.

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    Теги: скандал артист актор Instagram
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    Журнал People назвав найсексуальнішого чоловіка 2021 року