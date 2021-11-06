Актор Кріс Еванс повинен був отримати це звання ще торік

Журнал People назвав найсексуальнішого чоловіка 2021 року. Це звання отримав голлівудський актор Кріс Еванс, повідомляється на сайті видання.

Тепер артист, відомий за роллю Капітана Америки у франшизі «Месники», прикрасить обкладинку популярного видання.

Відомо, що торік він не отримав нагороди через скандал із інтимними фото. Еванс поділився у сторіс Instagram записом з екрану iPhone, як його родина грає в Heads Up.

Наприкінці відео на кілька хвилин відкрилася фотоплівка актора, де шанувальники актора розглянули фото чоловічих геніталій.

2020 року титулу удостоївся Майкл Бакарі Джордан. Зірка фільмів «Чорна Пантера» та «Крід» зазначив, що секрет його впевненості у собі – усвідомлення неможливості догодити всім. Він зізнався, що відчуває «класне почуття» від отриманого титулу найсексуальнішого чоловіка у світі.

Нагадаємо, раніше український баскетболіст потрапив на обкладинку Playboy.