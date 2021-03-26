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    Український баскетболіст потрапив на обкладинку Playboy

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    Макс Конате взяв участь у фотосесії для відомого журналу - Український баскетболіст потрапив на обкладинку Playboy
    Макс Конате взяв участь у фотосесії для відомого журналу
    Фото з відкритих джерел

    Форвард МБК «Миколаїв» мріє попрацювати з американським журналом GQ

    Український форвард МБК «Миколаїв» Макс Конате потрапив на обкладинку журналу Playboy. Знімки з фотосесії з престижним виданням він виклав на своїй сторінці в соціальній мережі «Інстаграм».

    «Цікавий досвід і красиві фото на пам'ять, круто брати участь в подібних фотосесіях. Я познайомився з редактором Playboy, ми також запланували зйомки влітку на баскетбольному майданчику та інтерв'ю для YouTube-каналу. В майбутньому хотів би попрацювати з американським журналом GQ», – наводить слова Конате «Уніан».

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    30-річний Конате є уродженцем Донецька. У минулому він грав в російських клубах «Сахалін» і «Червоний Жовтень». У нього також є досвід виступів у Білорусі, Естонії та Франції.

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      Теги: МБК «Миколаїв» Макс Конате
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