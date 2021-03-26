Український баскетболіст потрапив на обкладинку Playboy

Форвард МБК «Миколаїв» мріє попрацювати з американським журналом GQ

Український форвард МБК «Миколаїв» Макс Конате потрапив на обкладинку журналу Playboy. Знімки з фотосесії з престижним виданням він виклав на своїй сторінці в соціальній мережі «Інстаграм».

«Цікавий досвід і красиві фото на пам'ять, круто брати участь в подібних фотосесіях. Я познайомився з редактором Playboy, ми також запланували зйомки влітку на баскетбольному майданчику та інтерв'ю для YouTube-каналу. В майбутньому хотів би попрацювати з американським журналом GQ», – наводить слова Конате «Уніан».

фото іnstagram.max_konate







30-річний Конате є уродженцем Донецька. У минулому він грав в російських клубах «Сахалін» і «Червоний Жовтень». У нього також є досвід виступів у Білорусі, Естонії та Франції.

фото іnstagram.max_konate