Відверті фото американської тенісистки Ешлі Гарклроуд, яка знімалася для Playboy і критикувала Шарапову



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ешлі Гарклроуд виграла за кар'єру 13 турнірів Світлина - Instagram Ешлі Гарклроуд

Ешлі вражає сміливими образами

35-річна Ешлі Гарклроуд впродовж десяти років професійної тенісної кар’єри заробила виступами трохи більше мільйона доларів призових. Вона виграла 13 турнірів ITF (8 – в одиночному розряді), а максимальне її місце в світовому рейтингу – 39-те.

Спортсменка викликала сплеск емоцій у вболівальників, коли 16-річною з'явилася на Відкритому чемпіонаті США 2001 року в дуже тісних шортах. Вона програла в першому ж раунді, однак її зовнішній вигляд, довге біляве волосся залишили незабутнє враження, а також дозволили порівняти Ешлі з іншою тенісною зіркою – росіянкою Анною Курніковою.

Три місяці тому Ешлі виставила це фото, на якому вона показує великий палець. І пояснила, кому адресоване це послання:

1) фотографові, який у 2003 році під час Wimbledon пропонував їй нахилитися за гроші; «британська преса може бути дуже прямолінійною й грубою»);

2) в цю хвилину я грала і програвала 15-річній Марії Шараповій, тому була в поганому настрої (у Піттсбурзі в 2002-му – прим.);

3) так ставлюся до Covid-19, що він забирає нашу свободу, не кажучи вже про стільки життів.

Під час матчу з Шараповою в 2002-му

Cерпневий випуск журналу «Playboy» за 2008 рік вийшов із Ешлі на обкладинці. Фотосесія в середині журналу багатьом здалася аж занадто відвертою. Сама Гарклроуд сказала про неї так: «Я тоді не знала, добре чи погано сприйметься ця фотосесія. Не звикла засуджувати людей, коли вони ризикують. Просто знайте, що ніхто не робив собі імені, знімаючись у «Playboy». Для мене ця обкладинка буде пам’яттю на все життя. Якщо вас ніколи не просили попозувати для одного з найпопулярніших журналів світу, ви не зрозумієте мотивів мого рішення 12-річної давнини».

А ще Ешлі запам’яталася критикою на адресу російської тенісистки Марії Шарапової, які програла усі чотири одиночних зустрічі, а одного разу виходила на корт разом у парі. Гарклроуд жорстко критикувала Марію під час скандалу з мельдонієм. Також Шараповій дісталося від Ешлі за гучний стогін на корті.