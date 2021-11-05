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    Думки вголос

    Скандал у КПІ: в жіночій душовій встановили відеоспостереження

    • Інна Совсун

      Народний депутат

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    Невідомо, на які сайти ці записи пішли і чи були дівчата повнолітніми - Скандал у КПІ: в жіночій душовій встановили відеоспостереження
    Невідомо, на які сайти ці записи пішли і чи були дівчата повнолітніми
    фото з відкритих джерел

    Адміністрація має вибачитися перед студентками за те, що таке в принципі стало можливим

    У душі жіночого гуртожитку №7 КПІ в Києві знайшли камеру. Коли файли відновлювали, вдалося встановити особу того, хто це організував. Студент другого курсу зняв своє ж обличчя, коли тестував камеру. За цей час він встиг записати кілька відео. Викликали наряд поліції та написали на нього заяву.

    А далі почалося найцікавіше.

    Завідувачка гуртожитку спочатку обіцяла тримати справу на контролі, а тепер закликає дівчат, які хочуть написати колективну заяву, «вгомонитися».

    Комендантка стверджує, що всі мають переглянути свої вчинки. На її думку, вимагати покарання для порушника – це булінг, звинувачує студенток, що вони більше цікавляться матеріальною компенсацією, ніж покаранням, шантажує, що притягатиме до відповідальності за куріння.

    Це жах. Це порушення недоторканності приватного життя (стаття 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод – закріплює право на повагу до приватності, статті 32 Конституції – захищає особисте життя). Невідомо, на які сайти ці записи пішли і чи були дівчата повнолітніми.

    Я відправлю депутатське звернення, щоб домогтися розслідування. Зокрема, і щодо дій комендантки гуртожитку. Студента мають як мінімум відрахувати. Адміністрація має вибачитися перед студентками за те, що таке в принципі стало можливим.

    Співчуваю дівчатам і бажаю якомога скоріше оговтатися після цієї історії. Справу слід взяти під контроль до того, як від такого порушення постраждає дівчина, яка не зможе впоратися з сильним психологічним тиском. Такі речі дуже складно переживати.

    На жаль, українське законодавство недосконале. Що ж воно пропонує?

    Є стаття 301, порушника можна покарати за виготовлення порнографічних матеріалів, але потрібно довести мету збуту чи розповсюдження. Її складно встановити, якщо, наприклад, пристрій знайшли до того, як відео з нього злили.

    Дуже часто цю статтю використовує поліція, щоб шантажувати громадян і вимагати гроші за їхнє домашнє відео, зняте добровільно. А потім переможно звітувати, скільки годин чужого пopнoвiдео поліція переглянула за наші податки. Як бачите, у випадку реальної небезпеки ця стаття допомагає мало.

    Українське законодавство потрібно вдосконалювати, щоб порушник поніс покарання, співмірне із завданою шкодою.

    Джерело: блог Інни Совсун

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    Теги: Київ скандал поліція порушник
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    Скандал у КПІ: в жіночій душовій встановили відеоспостереження