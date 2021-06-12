Можлива зустріч Зеленського і Путіна: глава МЗС розповів свіжі деталі

Очільник МЗС України зазначив, що організувати зустріч Зеленського і Путіна дуже складно

Сторони ще не дійшли до географії зустрічі

Місце зустрічі президента України Володимира Зеленського з главою Кремля Володимиром Путіним на цей час не обговорюється. Поки йдуть переговори про теми, які планується розглянути.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі «Україна 24».

«Зараз місце зустрічі президентів Зеленського і Путіна не обговорюється, є певні контакти і спроби узгодити порядок зустрічі, але до географії ще не дійшли», – сказав Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що організувати зустріч Зеленського і Путіна дуже складно. Однак, додав міністр, якщо українська сторона побачить, що на цьому саміті можна буде припинити війну на Донбасі, то до його організації буде докладено максимум зусиль.

Коментуючи можливість зустрічі Зеленського з представниками «ДНР» і «ЛНР», Кулеба заявив: «президент не буде зустрічатися незрозуміло з ким».

Зазначимо, 9 червня президент Росії Володимир Путін заявив, що йому «завжди є про що говорити» з українським президентом Володимиром Зеленським.

Путін також пояснив, чому боїться вступу України в НАТО. Ще президент РФ відреагував на нову форму збірної України.

До слова, колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю «Главкому» розповів, що Путін зустрінеться із Володимиром Зеленським лише в тому разі, якщо отримає від цього користь. Також російський президент під час зустрічі може погодитися на якісь формальні поступки щодо Донбасу.

Нагадаємо, 20 квітня у відеозверненні президент Зеленський запропонував російському колезі Путіну зустрітися в «будь-якій точці» Донбасу, де йде війна.

22 квітня Путін заявив про готовність обговорити з Зеленським у Москві двосторонні відносини у будь-який зручний час, але відмовився обговорювати «проблему Донбасу». При цьому президент РФ вчергове повторив, що для вирішення «проблеми Донбасу» «керівництву України потрібно спілкуватися з підконтрольними Росії бойовиками з «ДНР» і «ЛНР», а вже потім з Росією.

Зеленський вважає, що зустріч із Путіним може відбутися на нейтральній території.