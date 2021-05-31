ЗМІ: Байден знайшов роботу для доньки Кеннеді

Керолайн Кеннеді знають передовсім як доньку 35-го президента Америки Джона Кеннеді, а далі як дипломата, адвоката і письменника

Президент США має намір повернути в центр уваги найвідомішу політичну династію Америки

Президент США Джо Байден розглядає кандидатуру доньки Джона Кеннеді 63-річної Керолайн Кеннеді на посаду американського посла в Австралії. Про це пише новинний портал Axios.

Байден також обговорює можливість запропонувати вдову молодшого брата 35-го президента США і сенатора Теда Кеннеді Віккі на пост глави американського дипломатичного представництва в одну із країн Заходу.

Як відзначає видання, Байден має намір повернути в центр уваги найвідомішу політичну династію Америки і так вшанувати покійного наставника і друга.

Офіційних коментарів від Білого дому з цього приводу не надходило.

Керолайн Кеннеді знають передовсім як доньку 35-го президента Америки Джона Кеннеді, а далі як дипломата, адвоката і письменника. В 2013 році вона стала першою жінкою-послом США в Японії, налагоджувала між країнами військові і торговельні зв'язки, а також студентський обмін. Керолайн покинула пост незадовго до інавгурації Дональда Трампа.

Керолайн Кеннеді закінчила римсько-католицьку жіночу школу Convent of the Sacred Heart у Нью-Йорку і Concord Academy в Массачусетсі. У 1980 році здобула ступінь бакалавра мистецтв в Інституті перспективних досліджень Редкліффа при Гарвардському університеті, а в 1988-му стала доктором юридичних наук у Колумбійському університеті.

До слова, напередодні Байден розповів, про що збирається поговорити з Путіним у Женеві.