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    Байден поспілкується із Зеленським перед зустріччю з Путіним – МЗС

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    Першу телефонну розмову Байден і Зеленський провели 2 квітня&nbsp; - Байден поспілкується із Зеленським перед зустріччю з Путіним – МЗС
    Першу телефонну розмову Байден і Зеленський провели 2 квітня 
    Фото: УП

    Лідери США і РФ мають зустрітися 16 червня у Швейцарії

    Президент США Джо Байден перед зустріччю з російським колегою Володимиром Путіним у Женеві переговорить з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це в ефірі «Україна 24» сказав заступник глави МЗС Євген Єнін.

    «Зустрічі Путіна з Байденом передуватимуть контакти нашого президента з американським», – сказав представник МЗС.

    За словами Єніна, міністерство закордонних справ України зараз «ретельно готує порядок денний» для бесіди Байдена і Зеленського, а також займається логістичним аспектом цих контактів.

    Раніше радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що українська сторона має достатньо джерел, щоб дізнатися після зустрічі Байдена і Путіна обговорені питання.

    Нагадаємо, Байден і Путін проведуть зустріч 16 червня 2021 року в швейцарській Женеві. Напередодні Білий дім пообіцяв, що Байден на зустрічі з Путіним підніме питання України.

    Як відомо, президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський 2 квітня провели першу телефонну розмову на тлі ескалації бойових дій на сході України і нарощуванні Росією військової сили на кордонах.

    Згодом Білий дім оприлюднив деталі розмови Байдена і Зеленського. Також Офіс президента розповів деталі розмови Зеленського та Байдена.

    Зазначимо, в Офісі президента розраховують, що Зеленський і Байден скоро зустрінуться. У травні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Байден приїде до України, «коли зможе».

    Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден може відвідати Україну в цьому році і навіть у найближчі місяці.

    Нагадаємо, Зеленський вже кілька разів запрошував Байдена. Зокрема, на святкування Дня Незалежності України та для участі в Кримській платформі.

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    Теги: МЗС США Джозеф Байден Путін Володимир Зеленський Україна президент Євген Єнін
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    Байден поспілкується із Зеленським перед зустріччю з Путіним – МЗС