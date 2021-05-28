Вслід за Зеркаль «Нафтогаз» залишив ще один топменеджер

Андрій Супрун працював у «Нафтогазі» сім років

Керівник департаменту по контрактації НАК «Нафтогаз України» Андрій Супрун заявив, що завершив роботу в компанії. Про це він повідомив у Facebook.

«Сьогодні мій останній день роботи в «Нафтогазі». Майже сім років – найдовший час в трудовій книжці», – написав Супрун.

Він додав, що «дуже приємно було бути частиною команди «Нафтогазу» у ці зовсім непрості для країни та для компанії часи.

«Вони ще далеко не скінчилися. Надбання команди «Нафтогазу» для країни за ці роки складно переоцінити, а оцінити по-справжньому їх зможуть лише через роки. Головне – за будь-яких обставин залишатися зі своїми цінностями», – зазначив Супрун.

Варто додати, що у «Нафтогазі» Андрій Супрун також обіймав посаду гендиректора дочірнього підприємства НАК – ДП «Вуглесинтезгаз України».

Нагадаємо, 26 травня стало відомо, що Олена Зеркаль, яка відстоювала інтереси України в судах проти Росії, пішла з «Нафтогазу».

Натомість «Нафтогаз» найняв ексспівробітника Держдепу для боротьби з «Північним потоком-2».

Нагадаємо, Кабінет міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК «Нафтогаз України». На його місце призначили попереднього в.о. обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка.

У травні Кабмін переобрав наглядову раду «Нафтогазу».