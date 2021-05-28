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    Вслід за Зеркаль «Нафтогаз» залишив ще один топменеджер

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    Керівник департаменту по контрактації НАК &laquo;Нафтогаз України&raquo; Андрій Супрун пішов у відставку - Вслід за Зеркаль «Нафтогаз» залишив ще один топменеджер

    Керівник департаменту по контрактації НАК «Нафтогаз України» Андрій Супрун пішов у відставку

    Андрій Супрун працював у «Нафтогазі» сім років

    Керівник департаменту по контрактації НАК «Нафтогаз України» Андрій Супрун заявив, що завершив роботу в компанії. Про це він повідомив у Facebook.

    «Сьогодні мій останній день роботи в «Нафтогазі». Майже сім років – найдовший час в трудовій книжці», – написав Супрун.

    Він додав, що «дуже приємно було бути частиною команди «Нафтогазу» у ці зовсім непрості для країни та для компанії часи.

    «Вони ще далеко не скінчилися. Надбання команди «Нафтогазу» для країни за ці роки складно переоцінити, а оцінити по-справжньому їх зможуть лише через роки. Головне – за будь-яких обставин залишатися зі своїми цінностями», – зазначив Супрун.

    Варто додати, що у «Нафтогазі» Андрій Супрун також обіймав посаду гендиректора дочірнього підприємства НАК – ДП «Вуглесинтезгаз України».

    Нагадаємо, 26 травня стало відомо, що Олена Зеркаль, яка відстоювала інтереси України в судах проти Росії, пішла з «Нафтогазу».

    Натомість «Нафтогаз» найняв ексспівробітника Держдепу для боротьби з «Північним потоком-2».

    Нагадаємо, Кабінет міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК «Нафтогаз України». На його місце призначили попереднього в.о. обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка.

    У травні Кабмін переобрав наглядову раду «Нафтогазу».

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    Теги: Нафтогаз України кадрові зміни відставка політика чиновник
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    Вслід за Зеркаль «Нафтогаз» залишив ще один топменеджер