Байден розповів, про що збирається поговорити з Путіним у Женеві

Джо Байден має намір поговорити з Путіним про нетерпимість США до порушення прав людини

Зустріч президентів США та РФ запланована на 16 червня

Президент США Джо Байден повідомив, що дасть знати російському колезі Володимиру Путіну про нетерпимість США до порушення прав людини. Про це повідомляє Reuters.

За словами Байдена, в ході наміченого на 16 червня російсько-американського саміту він наголосить, що США не стоятимуть осторонь порушення прав людини.

«Я зустрінуся з президентом Путіним в найближчі кілька тижнів в Женеві, і я дам ясно знати, що ми не будемо стояти осторонь і дозволяти йому порушувати права людини», – сказав Байден.

Байден зазначив, що обговорював тему правозахисту і під час нещодавньої розмови з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Зазначимо, президент США Джо Байден перед зустріччю з російським колегою Володимиром Путіним у Женеві переговорить з українським лідером Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, Байден і Путін проведуть зустріч 16 червня 2021 року в швейцарській Женеві. Напередодні Білий дім пообіцяв, що Байден на зустрічі з Путіним підніме питання України.

Як відомо, президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський 2 квітня провели першу телефонну розмову на тлі ескалації бойових дій на сході України і нарощуванні Росією військової сили на кордонах.

Згодом Білий дім оприлюднив деталі розмови Байдена і Зеленського. Також Офіс президента розповів деталі розмови Зеленського та Байдена.

Зазначимо, в Офісі президента розраховують, що Зеленський і Байден скоро зустрінуться. У травні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Байден приїде до України, «коли зможе».

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден може відвідати Україну в цьому році і навіть у найближчі місяці.

Нагадаємо, Зеленський вже кілька разів запрошував Байдена. Зокрема, на святкування Дня Незалежності України та для участі в Кримській платформі.