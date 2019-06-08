ЗМІ: Концерн Boeing не збирався виправляти помилку у системі оповіщення пілотів



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Boeing 737 MAX Фото з відкритих джерел

Трагедії змусили Boeing оперативніше відреагувати на непрацюючу систему

В авіаційному концерні Boeing планували виправити непрацюючу систему оповіщення пілотів про несправності на літаках 737 Max у 2020 році, і прискорилися лише після першої з двох смертельних аварій за участю літаків цієї моделі. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на АР.

«Компанія Boeing визнала, що спершу планувала встановити сигнальну лампу в кабіні у 2020 році», - йдеться в повідомленні.

Сталося це після того, як американські представники Пітер ДеФаціо і Рік Ларсен написали Boeing і до Федерального авіаційного управління з питанням, чому компанії знадобилося більш як рік, щоб повідомити агентству з безпеки і авіакомпаніям, що система оповіщення пілотів про несправності на літаках Max не працює.

У Boeing зізналися, що збиралися виправити непрацюючу систему в 2020 році, коли на ринку мала з'явитися нова модель літака.

«Ми зазнали невдачі в реалізації AoA Disagree alert (датчик несправності) і робимо кроки для вирішення цих проблем, щоб вони не повторилися», - заявив прес-секретар компанії Гордон Джондро. Він також додав, що перед поверненням в експлуатацію 737 Max і на нових лайнерах компанії буде встановлено стандартне обладнання.

Нагадаємо, 10 березня пасажирський Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився по дорозі в Кенію. На борту було 157 людей. Ніхто не вижив.

Аварія трапилася в районі ефіопського міста Бішофту (Дебре-Зейт, знаходиться приблизно в 40 км на південний схід від Аддіс-Абеби). Літак вилетів з аеропорту о 08:38 за місцевим часом, о 8:44 зв'язок з ним був втрачений.

В результаті авіакатстрофи загинула родина словацького депутата Антона Грнка.

Внаслідок катастрофи літака авіакомпанії Ethiopian Airlines, який виконував рейс з Аддіс-Абеби (Ефіопія) у Найробі (Кенія), загинули 19 співробітниківОрганізації Об'єднаний Націй.

Літак Boeing 737-8 MAX був одним з 30 нещодавно куплених авіакомпанією Ethiopian Airlines, яка останнім часом швидко розширяється. Компанія Boeing повідомила про поставку першого літака з замовлених авіакомпанією у липні минулого року.