Словацький депутат втратив всю родину у катастрофі літака в Ефіопії



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Cеред загиблих – член регіональної ради Сицилії, відповідальний за культурну спадщину Фото: @Flight Radar

Загинули дружина та двоє дітей депутата Антона Грнка

В результаті авіакатстрофи літака авіакомпанії Ethiopian Airlines, який прямував з Аддис-Абеби до Найробі, загинула родина словацького депутата Антона Грнка. Про це депутат повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«З глибоким жалем повідомляю, що сьогодні зранку в авіакатастрофі в Аддис-Абебі загинула моя люба дружина Бланка, син Мартін та донька Міхала», - написав депутат.

Загалом на борту літака, що розбився, було четверо громадян Словаччини.

Також, як повідомляє агентство Ansa, серед загиблих – член регіональної ради Сицилії, відповідальний за культурну спадщину, Себастіано Туса, який також був всесвітньо відомим археологом і прямував до Кенії для участі у проекті ЮНЕСКО. Крім нього в авікатастрофі загинули сім громадян Італії.

Нагадаємо, 10 березня пасажирський Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився по дорозі в Кенію. На борту було 157 людей. Ніхто не вижив.

Аварія трапилася в районі ефіопського міста Бішофту (Дебре-Зейт, знаходиться приблизно в 40 км на південний схід від Аддіс-Абеби). Літак вилетів з аеропорту о 08:38 за місцевим часом, о 8:44 зв'язок з ним був втрачений.

Літак Boeing 737-8 MAX був одним з 30 нещодавно куплених авіакомпанією Ethiopian Airlines, яка останнім часом швидко розширяється. Компанія Boeing повідомила про поставку першого літака з замовлених авіакомпанією у липні минулого року.