Катастрофа літака Ethiopian Airlines: ніхто не вижив



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Місце аварії

На борту літака перебували громадяни 33 країн

Генеральний директор групи компаній Ethiopian Airlines заявив, що ніхто не вижив в результаті катастрофи літака Boeing 737, який виконував рейс з Аддіс-Абеби до Найробі. Відповідне повідомлення розміщене на сторінці авіакомпанії у мережі Facebook.

«Генеральний директор групи, який зараз перебуває на місці аварії, із жалем підтвердив, що не ніхто не вижив», - йдеться у ньому.

Посадовець висловив глибокі співчуття сім'ям і близьким пасажирів і членів екіпажу, які втратили життя в цій трагічній аварії.

За даними Reuters, отриманих від представника авіакомпанії, на борту були громадяни 33 країн. Які саме це були країни, не уточнюється.

Нагадаємо, 10 березня пасажирський Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився по дорозі в Кенію. На борту було 157 людей.

Аварія трапилася в районі ефіопського міста Бішофту (Дебре-Зейт, знаходиться приблизно в 40 км на південний схід від Аддіс-Абеби). Літак вилетів з аеропорту о 08:38 за місцевим часом, о 8:44 зв'язок з ним був втрачений.