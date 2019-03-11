В ООН уточнили, що у катастрофі Ethiopian Airlines загинули 19 їхніх співробітників



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Раніше повідомлялося про 12 загиблих співробітників ООН

Трагедія сталася напередодні Асамблеї програми ООН з довкілля, яка збере голів держав на п’ятиденний саміт у столиці Кенії

Внаслідок катастрофи літака авіакомпанії Ethiopian Airlines, який виконував рейс з Аддіс-Абеби (Ефіопія) у Найробі (Кенія), загинули 19 співробітників Організації Об'єднаний Націй.

Як пише «Громадське», в організації уточнили, що шестеро із загиблих працювали у Всесвітній продовольчій програмі, двоє - в управлінні Верховного комісара ООН з прав людини, двоє - у Міжнародному союзі електрозв’язку.

Крім того, в авіакатастрофі загинули по одному співробітнику Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, Міжнародної організації міграції у Південному Судані, Світового банку, місії ООН у Сомалі. Загинули також шість співробітників офісу ООН у Найробі.

«Причина трагедії поки не відома, проте погодні умови, за попередніми повідомленнями, були хорошими, а літак впав у полі поблизу Бішофту, у приблизно 35 милях від столиці», - йдеться в заяві ООН.

В організації також підкреслили, що трагедія сталася напередодні Асамблеї програми ООН з довкілля, яка збере голів держав, профільних міністрів та тисячі інших учасників на п’ятиденний саміт у столиці Кенії Найробі. Саме туди летіли загиблі співробітники.

Раніше повідомлялося, що під час аварії літака авіакомпанії Ethiopian Airlines загинули щонайменше 12 співробітників Організації Об'єднаних націй.

Нагадаємо, 10 березня пасажирський Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився по дорозі в Кенію. На борту було 157 людей. Ніхто не вижив.

Аварія трапилася в районі ефіопського міста Бішофту (Дебре-Зейт, знаходиться приблизно в 40 км на південний схід від Аддіс-Абеби). Літак вилетів з аеропорту о 08:38 за місцевим часом, о 8:44 зв'язок з ним був втрачений.

В результаті авіакатстрофи загинула родина словацького депутата Антона Грнка.

Літак Boeing 737-8 MAX був одним з 30 нещодавно куплених авіакомпанією Ethiopian Airlines, яка останнім часом швидко розширяється. Компанія Boeing повідомила про поставку першого літака з замовлених авіакомпанією у липні минулого року.