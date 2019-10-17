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    У світі

    ЗМІ: Литва і Росія обміняються засудженими шпигунами

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    ЗМІ: Литва і Росія обміняються засудженими шпигунами

    Згідно з даними ЗМІ, переговори про обмін тривали не менше року

    Литва і Російська Федерація домовилися провести обмін особами, засудженими в обох країнах за шпигунство.

    Про це в середу повідомила Балтійська служба новин.

    За даними її джерел, Литва передасть Росії засудженого два роки тому громадянина РФ Миколу Філіпченка, Росія - литовських громадян Євгена Матайтіса і Арістідаса Тамошайтіса, засуджених у 2016 році.

    В обмін також включені засуджений в Росії громадянин Норвегії і один росіянин.

    Згідно з даними ЗМІ, переговори про обмін тривали не менше року, а остаточне рішення Вільнюсом було прийнято минулого тижня на засіданні Державної ради оборони.

    До слова, The New York Times повідомляло, що у Європі діє надсекретний підрозділ ГРУ Росії.

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