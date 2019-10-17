ЗМІ: Литва і Росія обміняються засудженими шпигунами



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Згідно з даними ЗМІ, переговори про обмін тривали не менше року

Литва і Російська Федерація домовилися провести обмін особами, засудженими в обох країнах за шпигунство.

Про це в середу повідомила Балтійська служба новин.

За даними її джерел, Литва передасть Росії засудженого два роки тому громадянина РФ Миколу Філіпченка, Росія - литовських громадян Євгена Матайтіса і Арістідаса Тамошайтіса, засуджених у 2016 році.

В обмін також включені засуджений в Росії громадянин Норвегії і один росіянин.

Згідно з даними ЗМІ, переговори про обмін тривали не менше року, а остаточне рішення Вільнюсом було прийнято минулого тижня на засіданні Державної ради оборони.

До слова, The New York Times повідомляло, що у Європі діє надсекретний підрозділ ГРУ Росії.