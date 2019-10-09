The New York Times: у Європі діє надсекретний підрозділ ГРУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Група, відома як підрозділ 29155, діяла щонайменше десять років

Головне розвідувальне управління Росії займається дестабілізацією Європи. Про це повідомляє The New York Times.

Як повідомляється, до спроби держперевороту в Чорногорії, кампанії по дестабілізації в Молдові, а також до отруєнь болгарського бізнесмена Еміліана Гребева і експолковника ГРУ Сергія Скрипаля у Великобританії причетний один і той же підрозділ Головного розвідувального управління РФ.

Видання зазначає, що хоча західні розвідслужби спочатку підозрювали в цих атаках Росію, ці інциденти розслідувалися як окремі незв'язані епізоди. Тепер агенти служб безпеки в країнах Заходу прийшли до висновку, що ці операції і, можливо, багато інших, є частиною скоординованої і постійної кампанії по дестабілізації Європи. За їх версією, її проводить елітний надсекретний підрозділ російської розвідки, який кваліфікується на підривній діяльності, саботажі і вбивствах.

За даними The New York Times, група, відома як підрозділ 29155, діяла щонайменше десять років, однак влада країн Заходу дізналася про її існування нещодавно.

Підрозділ розміщується у московській штаб-квартирі 161-го навчального центру спеціального призначення. Ряд його співробітників, як стверджується, брали участь в афганській і чеченських війнах, а також у війні на Донбасі.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, якому журналісти направили запит про підрозділ 29155, перенаправив журналістів в Міноборони РФ.

Нагадаємо, отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року.

У вересні минулого року прем'єрміністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Міністр внутрішніх справ Великобританії повідомив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

Також розслідувачі Bellingcat повідомили, що російські агенти готували замах на Скрипаля у Швейцарії.