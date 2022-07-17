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    Соціум

    ЗМІ повідомили про ще одного британця у російському полоні

    Джон Хардінг&nbsp;потрапив у полон у травні - ЗМІ повідомили про ще одного британця у російському полоні
    Джон Хардінг потрапив у полон у травні
    фото: BBC

    Громадянин Британії служив у полку «Азов» з 2018 року

    До російського полону на Донбасі потрапив британський парамедик Джон Хардінг, який останніми роками служив у полку «Азов» Національної гвардії України. Про це повідомляє ВВС.

    Зазначається, що про потрапляння британця в полон стало відомо після того, як російські пропагандисти опублікували відео з ним. На цих кадрах чоловік давав інтерв'ю російській телеведучій та закликав прем'єра Бориса Джонсона допомогти йому.

    Хардінг потрапив у полон у травні, коли бійці «Азова» змушені були скласти зброю у Маріуполі. Сам британець служив із 2018 року. За його словами, він застосовував навички бойового медика, щоб допомогти у боротьбі з проросійськими бойовиками.

    Нагадаємо, цього тижня стало відомо про смерть британського волонтера Пола Урі у полоні так званої «ДНР». Британська сторона поклала відповідальність за його смерть на Росію.

    Також раніше «Верховний суд» терористичної організації «Донецька народна республіка» засудив двох британців Ейдена Асліна та Шона Піннера до страти. Чоловіки воювали на боці Збройних сил України.

    Читайте також: Як британські газети відреагували на донецький «суд» над співвітчизниками
    Теги: росія окупанти війна Азов полон Велика Британія Україна окупація #stoprussia
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    ЗМІ повідомили про ще одного британця у російському полоні