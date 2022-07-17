ЗМІ повідомили про ще одного британця у російському полоні

Громадянин Британії служив у полку «Азов» з 2018 року

До російського полону на Донбасі потрапив британський парамедик Джон Хардінг, який останніми роками служив у полку «Азов» Національної гвардії України. Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що про потрапляння британця в полон стало відомо після того, як російські пропагандисти опублікували відео з ним. На цих кадрах чоловік давав інтерв'ю російській телеведучій та закликав прем'єра Бориса Джонсона допомогти йому.

Хардінг потрапив у полон у травні, коли бійці «Азова» змушені були скласти зброю у Маріуполі. Сам британець служив із 2018 року. За його словами, він застосовував навички бойового медика, щоб допомогти у боротьбі з проросійськими бойовиками.

Нагадаємо, цього тижня стало відомо про смерть британського волонтера Пола Урі у полоні так званої «ДНР». Британська сторона поклала відповідальність за його смерть на Росію.

Також раніше «Верховний суд» терористичної організації «Донецька народна республіка» засудив двох британців Ейдена Асліна та Шона Піннера до страти. Чоловіки воювали на боці Збройних сил України.