Із мішком на голові, без їжі й води. Українські полонені зазнали катувань у РФ

У російському полоні українським військовим погрожували вбивством, били та принижували

Росія катує українських військовополонених. Про це заявила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Так, під час моніторингового візиту до одного із закладів охорони здоров’я, в якому перебувають звільнені з російського полону військовослужбовці, у ході спілкування з ними виявлено факти катувань та жорстокого поводження з нашими захисниками.

Більшість українських військовополонених були затримані окупантами під Маріуполем. Їх було поміщено до підвалів та господарських споруд, а потім етаповано спочатку до гауптвахти та СІЗО у Донецьку, а в подальшому до СІЗО на території РФ.

Під час етапування військовополоненим вдягали на голову мішок або замотували очі скотчем, руки зв’язували.

У полоні українців катували: погрожували вбивством, били та принижували. Одному над головою випускали черги з автомата. Інший розповів, що чеченці змусили його сидіти дві години з мішком на голові поруч із увімкненою бензопилою, якою погрожували відрізати пальці та руки. Ще одному стріляли у голову холостими патронами, імітуючи страту.

Рашисти під побоями змушували українських солдат вчити гімн РФ, історію створення прапора та герба рашистів.

Медична допомога військовополоненим не надавалась, навіть пораненим. Лікар оглянув їх лише перед переміщенням до табору військовополонених у Севастополі, де допомогу надавали представники МКЧХ.

Українцям не давали воду, лише 1,5 літри на 30 осіб, фактично по одному ковтку, обмежували у харчуванні – на території «ДНР» денний раціон складався зі шматка хліба і сала. Позбавляли засобів гігієни, не давали можливості помитися.

Не було забезпечено щонайменшої можливості зв’язатися з рідними. Картки з даними про особу військовополоненого для інформування своєї родини Центрального агентства у справах військовополонених, передбачені статтею 70 Женевської конвенції 1949 року, які повинні надсилатися відразу після взяття в полон, були заповнені лише безпосередньо перед обміном.

«РФ грубо порушує вимоги статей 17, 19, 20, 21, 22, 24-27, 29-31, 46, 48, 69-71 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими», – зазначила омбудсмен.

Вона звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти.

Раніше стало відомо, що військовополонених Збройних сил України утримують у колоніях загального режиму у Ростовській області. Для цих цілей розселили одразу дві пенітенціарні установи на півдні Росії.

Окрім того повідомляється, що у держдумі Росії пропонують примусити полонених українських військових здавати кров для поранених окупантів.