У полоні «ДНР» загинув британський волонтер

Окупанти називають причиною смерті хронічні хвороби

Пропагандистські Telegram-канали повідомляють, що в полоні так званої «ДНР» 10 липня загинув британський волонтер Пол Джонсон Ентоні Домінік Урі.

Причиною смерті називають «хронічні хвороби та пригнічений психологічний стан». Щоправда, у своїх текстах вони називають Урі не волонтером, ким він був, а «найманцем, який воював».

Пропагандисти стверджують, що «під час першого медичного огляду у британця було виявлено низку хронічних захворювань, у тому числі інсулінозалежний діабет, ураження дихальної системи, нирок та низку захворювань серцево-судинної системи». Також наголошується, що «він перебував у пригніченому психологічному стані».

Зазначимо, що британець не був серед полонених, засуджених до страти.

Окупанти викрали 45-річного Пола Урі разом з його товаришем та волонтером 22-річним Діланом Гілі 25 квітня на блокпосту поблизу Запоріжжя.

Голова організації Presidium Network, яка займається гуманітарною допомогою у зонах конфліктів, Домінік Бірн розповідав, що Урі та Гілі затримали під час їхньої спроби евакуювати родину з Дніпрорудного.

Нагадаємо, «Верховний суд» терористичної організації «Донецька народна республіка» засудив двох британців Ейдена Асліна та Шона Піннера, а також марокканця Брагіма Саадуна до страти. Чоловіки воювали на боці Збройних сил України.