Екскомандир «Азова» про обмін полоненими: росіян цікавить окрема категорія військових

Росію мало хвилює питання обміну з Україною тілами загиблих військових

Колишній командир полку «Азов» Максим Жорін заявив, що росіян «вкрай цікавить» обмін полонених офіцерів вищих рангів, льотчиків та кадировців. Про це він сказав у ефірі телеканалу «Настоящее время».

Жорін зазначив, російська сторона, на відміну від української, часто не розуміє, навіщо їй повертати тіла і поранених солдатів, сержантів та офіцерів.

«Вони абсолютно їм не цікаві… Є окрема категорія військовослужбовців, яка справді вкрай цікавить російську сторону, – це офіцери вищих рангів, льотчики та кадировці. Це ті, про кого вони готові завжди говорити і хочуть поміняти», – зазначив він.

Екскомандир «Азова» сказав, що всі переговори про обмін полоненими відбуваються складно, а найскладніші процеси ще попереду.

«Під контролем РФ досі залишаються командири наших підрозділів, тому поки що ми теж не готові віддавати такі цінні для РФ кадри», – додав Жорін.

Нагадаємо, 29 червня Україна і Росія провели найбільший обмін із початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Під час нього додому повернулися 144 захисники нашої країни, серед яких 95 оборонців завод Азовсталь у Маріуполі. У більшості звільнених захисників тяжкі вогнепальні та уламкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи та ампутації кінцівок.

Раніше президент Володимир Зеленський зазначав, що в руках російських окупантів перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з «Азовсталі».

Разом з тим, пропагандистські видання РФ повідомляли, нібито Святослав Паламар і Сергій Волинський вивезені на територію Російської Федерації. Вказувалося, що командирів «Азова» етапували на російську територію нібито для «слідчих дій».