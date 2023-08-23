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ЗМІ: У «Вагнера» є план у разі смерті Пригожина

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗМІ: У «Вагнера» є план у разі смерті Пригожина
Євген Пригожин
фото з відкритих джерел

План нібито має запускатися негайно в разі загибелі ватажка найманців

Ватажок приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин загинув. На цей випадок ПВК має спеціальний план. Про це повідомляє прокремлівське видання Readovka з посиланням на неназване джерело.

Як пише видання, у ПВК «Вагнер» буцімто є план, який запускається негайно в разі смерті Пригожина. Оскільки терорист мав постійну загрозу власному життю, у тому числі через те, що регулярно перебував на передовій в Україні, ПВК «Вагнер» нібито має чіткий механізм дій на випадок його смерті.

За даними джерела, він затверджений та вводиться автоматично на всіх командирів ПВК.

«Якщо загибель бізнесмена або командира групи «Вагнера» Дмитра Уткіна під час катастрофи бізнес-джету з номером RA-02795 підтвердиться, алгоритм буде запущений негайно. Проте джерело відмовилося уточнювати, що саме цей механізм передбачає, але він окремо зазначив, що це в будь-якому разі буде дуже поганою новиною», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня, у Тверській області РФ розбився літак. Попередньо, розбився бізнес-джет ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина.

На борту літака, що впав у Тверській області РФ, також був заступник Євгена Пригожина Дмитро Уткін. Всього загинули 10 осіб.

Попередньо, літак вразила російська ППО. Перед падінням літака очевидці чули два сильних вибухи. 

Відомо, що в Росії відкрито кримінальну справу через авіакатастрофу з Євгенієм Пригожиним. 

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Теги: авіакатастрофа ПВК «Вагнер» Євген Пригожин

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