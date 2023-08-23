ЗМІ: У «Вагнера» є план у разі смерті Пригожина

План нібито має запускатися негайно в разі загибелі ватажка найманців

Ватажок приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин загинув. На цей випадок ПВК має спеціальний план. Про це повідомляє прокремлівське видання Readovka з посиланням на неназване джерело.

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Як пише видання, у ПВК «Вагнер» буцімто є план, який запускається негайно в разі смерті Пригожина. Оскільки терорист мав постійну загрозу власному життю, у тому числі через те, що регулярно перебував на передовій в Україні, ПВК «Вагнер» нібито має чіткий механізм дій на випадок його смерті.

За даними джерела, він затверджений та вводиться автоматично на всіх командирів ПВК.

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«Якщо загибель бізнесмена або командира групи «Вагнера» Дмитра Уткіна під час катастрофи бізнес-джету з номером RA-02795 підтвердиться, алгоритм буде запущений негайно. Проте джерело відмовилося уточнювати, що саме цей механізм передбачає, але він окремо зазначив, що це в будь-якому разі буде дуже поганою новиною», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня, у Тверській області РФ розбився літак. Попередньо, розбився бізнес-джет ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина.

На борту літака, що впав у Тверській області РФ, також був заступник Євгена Пригожина Дмитро Уткін. Всього загинули 10 осіб.

Попередньо, літак вразила російська ППО. Перед падінням літака очевидці чули два сильних вибухи.

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Відомо, що в Росії відкрито кримінальну справу через авіакатастрофу з Євгенієм Пригожиним.