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Шокуючий прогноз. Що говорив Буданов про ймовірну ліквідацію Пригожина

Діана Гасюк
glavcom.ua
Шокуючий прогноз. Що говорив Буданов про ймовірну ліквідацію Пригожина
Кирило Буданов вважає, що після спроби заколоту російська ФСБ отримала завдання ліквідувати Пригожина
фото з відкритих джерел

Буданов зазначив, що будь-які дії, спрямовані на дестабілізацію всередині Росії, корисні для України

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що після спроби заколоту російська ФСБ отримала завдання ліквідувати ватажка ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина. Про це Буданов розповів в інтерв'ю The War zone.

«Ми не можемо говорити про їхній серйозний вплив (на війну Росії проти України – ГУР), оскільки усі ці події тривали дуже короткий період часу. Утім була завдана певна шкода Військово-космічним силам РФ. По-друге, ми не очікуємо появи ПВК «Вагнер» в Україні як окремого суб'єкта, який виконує власні операції. І я вважаю, що цей фактор для нас доволі важливий», – заявив Буданов.

Він також наголосив на тому, що розвідка знає, що завдання на вбивство Пригожина було доручено ФСБ, але не можливо передбачити, чи ця операція буде успішною.

«Ми знаємо, що завдання на його вбивство було доручено ФСБ. Чи досягнуть вони успіху в цьому? З часом побачимо. Тож у будь-якому разі всі такі потенційні замахи не будуть швидкими. Їм знадобиться деякий час, щоб мати правильні підходи та досягти етапу, коли вони будуть готові додати величезну операцію. Але ще раз хочу підкреслити, що це велике відкрите питання», – додав начальник Головного управління розвідки.

Буданов додав, що будь-які дії, спрямовані на дестабілізацію всередині Росії, корисні для України.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі.

Також 23 серпня у Тверській області РФ розбився літак. Попередньо, розбився бізнес-джет ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина.

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Теги: розвідка переговори Кирило Буданов президент літак наказ вбивство бізнес путін Міноборони Олександр Лукашенко Євген Пригожин

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