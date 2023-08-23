Загибель Пригожина. Росія заявила, що літак порушив правила польоту

У Росії відкрили кримінальну справу через авіакатастрофу з Євгенієм Пригожиним. Про це передають російські ЗМІ.

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Провадження відкрито за фактом порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту (ст. 263 КК РФ).

Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня, у Тверській області РФ розбився літак. Попередньо, розбився бізнес-джет ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина.

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На борту літака, що впав у Тверській області РФ, також був заступник Євгена Пригожина Дмитро Уткін.

Всього загинули 10 осіб.

Попередньо, літак вразила російська ППО. Перед падінням літака очевидці чули два сильних вибухи.