«Вагнерівці» приєднаються до армії Білорусі на кордонах НАТО – розвідка

Британська розвідка наголошує, що Росія може готувати провокації за допомогою найманців «Вагнера»

Частини білоруської армії проведуть навчання біля країн НАТО. Їх інструктуватимуть найманці групи «Вагнера». Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

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Як зазначається у зведенні, міністерство оборони Білорусі оголосило, що шоста окрема гвардійська механізована бригада (6 ОГМБ) проведе навчання в районі Гродно на північному заході Білорусі, неподалік польсько-литовського кордону. У міністерстві заявили, що навчання покликані врахувати уроки, що були зроблені російськими військовими в Україні.

«Існує реальна можливість того, що до білоруських військ приєднається невелика кількість групи «Вагнера» як інструкторів», – йдеться у повідомленні.

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За даними британської розвідки, спеціальні навчання, найімовірніше, є частиною звичайного навчального циклу білоруських військових. Базовий гарнізон 6 ОГМБ знаходиться в Гродно, і малоймовірно, що з'єднання в даний час розгорнуто з допоміжними засобами, необхідними для приведення його в боєздатність.

«Однак Росія, напевно, прагне позиціонувати білоруські сили як виступаючі проти НАТО», – зазначає британська розвідка.

Раніше джерело в російському уряді заявило про ймовірний початок відходу бойовиків групи «Вагнера» з Білорусі назад до РФ. На думку аналітиків, це може свідчити про те, що ряд домовленостей між російським диктатором Володимиром Путіним та ватажком найманців Євгеном Пригожиним після збройного заколоту було порушено.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа попередив, що найманців ПВК «Вагнера», що дислокуються в Білорусі, перекинули до району населеного пункту Гродно (за 16 км від литовського кордону, 8 км від польського). Їхні наміри наразі неочевидні, але Польща та Литва очікують на провокації з їхнього боку.

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До слова, «вагнерівці» готують провокації біля українського кордону. У новому таборі біля Зябровки планують розмістити близько 1000 найманців. Надалі планується їх застосування для імітації підривної діяльності на кордоні з Чернігівською областю.