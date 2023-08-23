У Росії розбився літак, який ймовірно належав Пригожину (фото, відео)
Десятеро осіб загинули
У Тверській області РФ розбився літак. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Попередньо, десятеро осіб загинули.
Попередньо, розбився бізнес-джет ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина.
ЗМІ повідомляють, що літак уразила рашистська ППО.
Нагадаємо, сьогодні ЗСУ вразили ворожий літак, який намагався атакувати судна в морі.
До слова, триває 546-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 23 серпня.
Сьогодні вночі Росія завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА Shahed-136/131 по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.
Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
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