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У Росії розбився літак, який ймовірно належав Пригожину (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Росії розбився літак, який ймовірно належав Пригожину (фото, відео)
фото з соцмереж

Десятеро осіб загинули

У Тверській області РФ розбився літак. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Попередньо, десятеро осіб загинули.

У Росії розбився літак, який ймовірно належав Пригожину (фото, відео) фото 1

Попередньо, розбився бізнес-джет ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина.

ЗМІ повідомляють, що літак уразила рашистська ППО.

Нагадаємо, сьогодні ЗСУ вразили ворожий літак, який намагався атакувати судна в морі.

До слова, триває 546-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 23 серпня.

Сьогодні вночі Росія завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА Shahed-136/131 по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: росія літак

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