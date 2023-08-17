Балтійські країни та Польща можуть закрити кордон із Білоруссю

Останнім часом суттєво збільшилася кількість випадків спроб перетину кордону нелегальними мігрантами

Латвія, Литва та Польща обговорюють можливості закриття кордону з Білоруссю через наплив нелегальних мігрантів. Фінальне узгодження цього питання відбудеться наприкінці серпня. Про це заявила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, повідомляє LRT.

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«Ми продовжуємо технічну та політичну роботу. На 28 серпня у Варшаві запланована зустріч за участю балтійських держав та Польщі, і ми погодимо фінальні деталі того, як виглядатиме синхронне закриття кордону», – повідомила Білотайте.

Причина стурбованості трьох країн полягає у присутності ПВК «Вагнер» у Білорусі та збільшення ризиків проникнення їхніх бойовиків на територію сусідніх країн для проведення диверсій. Також останнім часом суттєво збільшилася кількість випадків спроб перетину кордону нелегальними мігрантами за підтримки білоруських спецслужб.

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Як повідомлялося, президент Польщі Анджей Дуда закликав Білорусь припинити гібридні дії на польському кордоні.

Також Дуда анонсував реорганізацію системи управління польською армією.

Польща має намір найближчим часом майже вдвічі збільшити свою кадрову армію на тлі активності «вагнерівців» у Білорусі.