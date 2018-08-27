ЗМІ розповіли, що передувало стрілянині на ігровому турнірі у Флориді



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Трагедія сталася у Джексонвіллі

Нападник, убивши кілька людей, наклав на себе руки

Чоловік, який відкрив стрілянину в розважальному комплексі Jacksonville Landing в місті Джексонвіль (штат Флорида), скоїв злочин після того, як програв у відеогру на турнірі Madden NFL (спортивна гра, симулятор американського футболу).

Нападник, убивши кілька людей, наклав на себе руки, повідомляє газета The Los Angeles Times.

Видання посилається на інформацію, отриману від іншого учасника турніру і очевидця Стівена Жаварускі. За його словами, геймер, програвши, вихопив вогнепальну зброю і відкрив вогонь, убивши відразу до трьох осіб. Після цього стрілець наклав на себе руки.

Раніше ЗМІ повідомляли, що жертвами стрілянини стали чотири людини, ще 11 осіб постраждали. У свою чергу офіс шерифа місцевої поліції повідомляв про «численні жертви» в результаті стрілянини. Підозрюваний у злочині мертвий, органи правопорядку перевіряють, чи був у нього спільник.