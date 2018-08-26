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    У Флориді в розважальному центрі сталася масова стрілянина, є жертви

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    Поліція біля місця стрілянини у&nbsp;Джексонвілі - У Флориді в розважальному центрі сталася масова стрілянина, є жертви
    Поліція біля місця стрілянини у Джексонвілі

    За попередньою інформацією, загинули четверо людей, ще 11 – поранено

    У Джексонвілі, штат Флорида, у розважальному центрі сталася стрілянина. За попередньою інформацією, загинули щонайменше четверо людей, ще 11 – поранено. Водночас поліція ще не назвала точну кількість загиблих і постраждалих

    Як повідомляє Reuters, поліція просить поки уникати місця стрілянини.

    «Масова стрілянина у Джексонвіль Лендінг. Не наближайтеся до цього місця. Територія не є безпечною на даний момент. Не підходьте!» – йдеться у повідомленні.

    Пізніше поліція повідомила про те, що одного підозрюваного вбито.

    Офіс шерифа повідомив, що багато з відвідувачів заховалися у різних укриттях у розважальному центрі, та порадили їм не залишати цих місць, закликавши телефонувати 911, щоб повідомити своє місцезнаходження.

    «Ми знайдемо вас. Будь ласка, не тікайте», - додали поліцейські.

    Нагадаємо, вчора у Каліфорнії внаслідок стрілянини біля школи загинув підліток.

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