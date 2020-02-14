Нардепи закликають ДБР перевірити інформацію про зустріч Зеленського із соратником Путіна у Омані



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В Офісі президента заявили, що український президент літав в Оман з приватною метою і за особисті гроші

ДБР має порушити щодо Зеленського і Єрмака справу за статтею «державна зрада»

Правохоронні органи України мають відреагувати на інформацію, яку оприлюднили журналісти телепрограми «Схеми» щодо таємної зустрічі в Омані президента Зеленського та секретаря Ради безпеки Росії Патрушева.

Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написала народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Ірина Фріз.

Нагадаємо, журналісти «Схеми» з'ясували, що секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев прилітав у місто Маскат в Омані, коли там перебував президент України Володимир Зеленський.

За її словами, у разі підтвердження викладених журналістами фактів відносно президента Зеленського та керівника його Офісу Єрмака має бути відкрите кримінальне провадження за статтею 111 ККУ «державна зрада».

«Програма «Схеми» сьогодні оприлюднила матеріал щодо ймовірної таємної зустрічі в Султанаті Оман пана Зеленського з головою Ради безпеки країни-агресора (Російської Федерації), екс-керівником ФСБ РФ Патрушевим Миколою Платоновичем. Її матеріали вказуть на ймовірність вчинення найвищою посадовою особою України кримінального злочину проти національної безпеки, що передбачений статтею 111 ККУ «державна зрада». Водночас, за даними медіа, Державним бюро розслідування відкрито провадження за фактом ймовірної державної зради при спробі надати законності проросійській автономії окупованих територій Донецької та Луганської областей», – зазначає Фріз.

«Відповідно до цього, з урахуванням факту наявності у проваджені ДБР відповідної справи вимагаю долучення матеріалів, що викладені в сюжеті програми «Схеми», до зареєстрованого провадження. У випадку підтвердження фактів, що викладені у сюжеті, вимагаю негайного порушення кримінальної справи за статтею 111 ККУ відносно президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу президента Андрія Єрмака», – наголосила депутат.

Нагадаємо, на прощання Андрій Богдан офіційно відповів, що поїздка президента Володимира Зеленського до Султанату Оман не була офіційним візитом, не мала офіційного статусу, здійснювалася з приватною метою і за власні кошти.

Раніше Державне управління справами надало відповідь на запит «Главкома», що не здійснювало оплату витрат і не забезпечувало організацію перевезення повітряними суднами державіаційного підприємства «Україна» президента Володимира Зеленського до Оману у січні 2020 року.

Крім цього, Міністерство закордонних справ України на запит «Главкома» про те, чи було долучене МЗС до підготовки візиту глави держави до Оману інформацію не надало. В міністерстві лише повідомили про відправлення нашого запиту до Офісу президента.

Як повідомлялося, вранці 5 січня президент Володимир Зеленський з родиною залишив Україну і без розголосу поїхав відпочивати в Оман. Там Зеленський відпочивав на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці країни – міста Маската.

Проживав президент в п’ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Цей готель – один з найрозкішніших в Омані. Вартість однієї ночі доходить до 4000 євро (якщо жити в президентському люксі).

9 січня Зеленський повернувся з Оману на бізнес-джеті. Журналісти перевірили дані прибуття літака в аеропорт Жуляни, і визначили що рейсом з Маскату в 2:37 ночі прибув літак Bombardier BD-700-1A10 Global Express 6000, з хвостовим номером 9H-VJN.

Вартість оренди такого чартера може складати від 8.5 до 10 тис. доларів США за годину. Лише за чистий час перельоту з Маскату у Київ довжиною 7.5 годин, Зеленський мав заплатити від 63 до 75 тисяч доларів.

До відома, Зеленський досі не задекларував свій відпочинок в Омані, як і перельоти чартерами.

Також нардеп Олексій Гончаренко звернувся до НАЗК із повідомленням про правопорушення Зеленського. Він же вимагає від Зеленського задекларувати поїздку до Оману