Суд переніс розгляд апеляцій на вирок Януковичу



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Оболонський райсуд Києва заочно засудив експрезидента Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни

Наступне судове засідання відбудеться у березні

Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляційних скарг на вирок Оболонського районного суду Києва у справі щодо державної зради експрезидента Віктора Януковича на березень 2020 року.

Про це «Укрінформу» повідомила адвокат Януковича Андріана Фозекош.

«Сьогодні була стадія запитань від суду до сторони обвинувачення та сторони захисту, були уточнюючі запитання, які стосуються безпосередньо аргументів апеляційних скарг. Ми зупинилися на дослідженні експертних висновків, про дослідження яких клопотала сторона захисту. На наступне судове засідання залишилося ще два експертні висновки, а надалі вже буде вирішувати суд. Наступне судове засідання - це буде 2 березня, на 11 годину», - сказала Фозекош.

У свою чергу прессекретар Київського апеляційного суду Тетяна Геведзе додала, що після цього наступне засідання у цій справі відбудеться 23 березня.

Як відомо, 24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва заочно засудив експрезидента Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни.

Водночас Януковича визнали невинним за обвинуваченням у порушенні територіальної цілісності України. Захист експрезидента подав апеляції на вирок.

До слова, втікач Янукович знову став «молодим батьком».